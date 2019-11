Hårde indsatte sender fængselsbetjente syge hjem til fyreseddel Rekordmange fængselsbetjente afskediges, fordi de er for syge til at arbejde. De presses af bandemedlemmer.

Det slider på psyken at være ansat i landets arrester og fængsler.

Nye tal fra Fængselsforbundet viser, at 93 fængselsbetjente og værkmestre er blevet afskediget på grund af dårligt helbred i år. Og det bare på de første ti måneder.

Det er rekordhøjt og mere end dobbelt så mange som normalt.

Forbundssekretær i Fængselsforbundet Erik Holmstad Larsen forklarer, at ni ud af ti er afskediget som følge af psykiske belastninger, som de har pådraget sig i arbejdstiden.

Flere lider af posttraumatisk stress (PTSD).

»Vold og trusler fylder meget, fordi klientellet i fængslerne er blevet hårdere. Vi har flere bandemedlemmer, og det lægger et pres på de ansatte, som konstant er i alarmberedskab«, siger Erik Holmstad Larsen.

Umuligt at holde bandemedlemmer adskilt

Mens antallet af bander tidligere begrænsede sig til primært Hells Angels og Bandidos, er der i dag så mange grupperinger, at det er umuligt at holde dem i hver sin afdeling.

»I dag er der mindst ti forskellige bander i de store fængsler, og det giver mange konflikter. De er mere voldsparate, og de har et netværk, der gør, at de trusler, de kommer med, virker mere oprigtige, siger Erik Holmstad Larsen.

De 93 betjente svarer til, at 3,8 procent af alle fængselsbetjente har været nødt til at forlade jobbet af helbredsmæssige årsager. Til sammenligning gælder det samme 0,3 procent af alle beskæftigede i Danmark.

Dermed er risikoen for, at en fængselsbetjent bliver nedslidt, ti gange større end for øvrige danskere.

Retsordfører for Socialdemokratiet Jeppe Bruus mener, at 93 afskedigede betjente er alt for mange. Især er det bekymrende, at mange har PTSD.

Derfor har Justitsministeriet sat et arbejde i gang, der skal kortlægge, hvad der kan gøres for at forebygge, at så mange rammes.

»Samtidig har vi besluttet, at der skal ansættes flere betjente. Det er i gang med blandt andet en uddannelse i Jylland«, siger Jeppe Bruus.

