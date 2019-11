Forældrepar skal i retten: De har endnu ikke givet deres barn et navn Det kan give politianmeldelse og bøde, hvis et barn ikke navngives i tide. Et jysk par skal torsdag i retten.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Forældrene til en dreng født i 2017 har endnu ikke oplyst hans fornavn til personregistret.

Derfor skal de torsdag i retten i Viborg, hvor de risikerer en månedlig bødestraf på 1000 kroner, indtil barnets navn er registreret.

Ifølge den danske navnelov er forældre forpligtet til at registrere deres barns fornavn til personregistret, inden der er gået seks måneder fra fødslen.

Det kan enten ske gennem dåb eller registrering på borger.dk.

Bliver fristen ikke overholdt, politianmelder Familieretshuset - det tidligere Statsforvaltningen - forældrene.

Der er ikke mange af disse sager, der ender i retten. Det understreger Birgit Eggert, der er navneforsker ved Københavns Universitet.

»Jeg kan kun huske et eksempel med en dreng, der skulle hedde Christopher med to gang 'ph' - altså Christophpher«.

»Moren nægtede at give ham et andet navn, men det kunne simpelthen ikke blive godkendt, at han skulle have to 'ph''er i sit navn. Det strider i høj grad mod den danske retskrivning - men han endte vist med at få lov at hedde det«, siger hun.

Glemsomhed eller uenighed

Familieretshuset oplyser, at de i 2018 politianmeldte 47 forældrepar for ikke at overholde tidsfristen. De gør dog ikke op, hvad årsagerne er, til at forældre ikke navngiver deres børn i tide.

Birgit Eggert peger på to mulige forklaringer:

»Enten kan forældrene have fundet et navn og glemt, at de seks måneder er gået - ellers er der måske konflikt mellem forældrene, hvor de ikke kan blive enige om et navn«, siger hun.

Men det undrer Birgit Eggert, at nogle forældre ikke får navnet registreret.

»Det er jo ikke jordens største forbrydelse. Men der står i navneloven, at man skal have et navn. Det er så grundlæggende for mennesker, at vi har et navn«.

»Et navn er meget tæt knyttet til ens identitet, og hvis man ikke har et navn, så er det jo underligt«, siger hun.

Et barn får automatisk morens efternavn, hvis der ikke er blevet registreret et efternavn efter de seks måneder - men vil altså være uden fornavn.

Mange tror, at børn tildeles et royalt fornavn, hvis forældrene ikke har registreret et fornavn til dem.

Men det er en skrøne, understreger Birgit Eggert.

»Det dukker meget tit op, at folk tror, man får et royalt navn, hvis man ikke navngiver sit barn inden for de seks måneder. Men mine kolleger og jeg har aldrig fundet én skriftlig regel, som siger, at man gør sådan«, siger hun.

ritzau