Samiras søster og hendes børn to børn er fanget i Al-Hol-lejren: »Jeg er sikker på, at de alle dør, hvis ikke vi henter dem hjem«

For knap fem år siden rejste Samiras søster til Syrien. Nu kæmper familien for at få hende og børnene hjem, men myndighederne afviser at hjælpe.

Det er snart fem år siden, at Samira sidst har set sin storesøster. Da den dengang 19-årige kvinde forlod familiens hus på Sjælland med en stor taske, lød forklaringen, at hun var på vej i sommerhus med nogle venner.

I virkelighed tog hun til Syrien.

»Der gik flere dage, og vi skrev og ringede, men hun svarede ikke. Da gik det op for os, at hun var taget af sted og ikke kom tilbage«, siger Samira til TV 2.

I dag sidder søsteren fanget i Al-Hol-lejren i det nordlige Syrien med to af sine tre børn. Det midterste barn har mistet livet under uklare omstændigheder, ligesom det er uvist, om børnenes far fortsat er i live.

Forholdene i Al-Hol-lejren bliver af Røde Kors beskrevet som »helvede på jord«.

Ind imellem får de ikke vand i flere dage, og de får ikke nok mad Bjørn Elmquist, advokat

Der opholder sig omkring 70.000 kvinder og børn i Al-Hol, hvoraf omkring 11.000 er internationale fanger. Ifølge Politikens oplysninger bliver omkring 30 børn med dansk tilknytning tilbageholdt i Al-Hol og Al-Roj-lejrene i Syrien.

306 børn under fem år har mistet livet Al-Hoj-lejren i løbet af blot otte måneder, de fleste på grund af diarré.

Det seneste halve år har Samira og hendes familie forsøgt at få søsteren og de to børn på tre år og ti måneder hjem.

Ifølge familiens advokat, Bjørn Elmquist, er børnenes helbred dårligt.

»Indimellem får de ikke vand i flere dage, og de får ikke nok mad. Det betyder, at deres modstandskraft er dårlig, og de lider af diarré og opkast med jævne mellemrum. Desuden bor de i telte, hvor det regner ind, og nu er det ved at blive vinter«.

Samira er bekymret for, at både søsteren, der er dansk statsborger, og hendes børn ikke kan overleve i den syriske lejr.

»Jeg er sikker på, at de alle dør, hvis ikke vi henter dem hjem«.

Hun optræder kun med sit fornavn af hensyn til familiens sikkerhed, men TV 2 er bekendt med hendes efternavn. For selv om Al-Hol-lejren officielt er under kontrol af den kurdiske YPG-milits, er det i virkelighed en gruppe af de mest fanatiske IS-kvinder, der kontrollerer lejren og driver hemmelige shariadomstole.

Og kvinder, der prøver at forlade lejren, risikerer at blive straffet.

Sag kan ende ved menneskerettighedsdomstol

Myndighederne har tidligere i en mail til Samira gjort det tydeligt, at søsteren bliver betragtet som fremmedkriger og derfor »selv må tage ansvar for handlinger og for at have rejst ud med børn eller fået børn i konfliktzonen«.

I mailen står der også, at en medicinsk evakuering kun kan komme på tale, hvis børnene befinder sig i en »alvorlig helbredssituation«, der kan blive livstruende eller give børnene alvorlige varige mén.

Derfor har hun sidste måned skrevet et brev til Mette Frederiksen for at bede om hjælp.

Også familiens advokat, Bjørn Elmquist, har skrevet til statsministeren med en moralsk appel. Familiens juridiske handlemuligheder er nemlig begrænsede.

»Staten blæser børnene en hatfuld, fordi vi er så bange for, at deres forældre skal vende hjem. Hvis myndighederne fastholder dét synspunkt, må vi få det prøvet ved domstolen og, i sidste instans, ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Men det kan nemt tage fem til seks år«, siger Elmquist, der i september allerede har indbragt én fremmedkrigersag for menneskerettighedsdomstolen – en sag, der endnu ikke er afgjort.

»Det, man kan gøre gældende, er de forpligtelser, vi har i kraft af børnekonventionen, beskyttelsen af retten til familieliv og beskyttelse af egne statsborgere«.