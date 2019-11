Traktorfører undgår retssag efter niårigs død

Automatisk oplæsning Beta

Anklagemyndigheden i Nordjylland mener ikke, at der er grundlag for at rejse tiltale mod føreren af en traktor, som i marts dræbte en niårig pige på Gug Skole. Føreren af traktoren har været sigtet for uagtsomt manddrab.

»Det er efter en grundig efterforskning og juridisk gennemgang af sagen vores samlede vurdering, at den 23-årige mand ikke har udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han vil blive fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens bestemmelse om uagtsomt manddrab«, siger Mette Bøgelund Hansen, der er konstitueret advokaturchef hos Nordjyllands Politi.

Den niårige pige befandt sig 1. marts i et buskads ved skolen, hvor hun blev påkørt af en traktor med påmonteret buskrydder. Da redningsmandskabet nåede frem, blev pigen erklæret død.

Den 23-årige fører af traktoren blev sigtet for uagtsomt manddrab. Det vil sige, at han var under mistanke for at have udført sit arbejde på en så uforsvarlig måde, at han kunne siges at være skyld i pigens død.

Hans arbejdsgiver - som ejer traktoren - blev sigtet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har indstillet, at firmaet skal tildeles en bøde på 40.000 kroner. Og det er firmaet nu også tiltalt for.

Lovbruddet skal bestå i, at firmaet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at udstyret blev anvendt fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Og det er ifølge arbejdsmiljølovgivningen firmaets ansvar.

Anklagemyndighedens afgørelse om ikke at rejse tiltale mod føreren af traktoren er ikke endelig. Den kan af pigens pårørende påklages til Statsadvokaten i Viborg.

ritzau