Dr. Hebe fra Næstved mistænkt som børnepornobagmand

Politiet mistænker en 46-årig mand fra Næstved for at være administrator i et illegalt forum for deling af børneporno. Manden blev fængslet tilbage i oktober i et hemmeligt retsmøde.

Det var for at beskytte politiets efterforskning af sagen, at retten 10. oktober valgte at afholde retsmødet for såkaldt dobbeltlukkede døre.

Manden har ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi haft en ledende rolle i netværket og er kendt under aliasset 'Dr. Hebe'.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse om sagen, men nævner kun, at den drejer sig om distribution af pornografisk materiale af børn.

ritzau