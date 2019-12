Boligministeren om ghettolisten, der kommer i dag: »Man forestiller sig nærmest, at politiet fører dem ud i håndjern«

Sagen Kort

Ghettolisten

Hvem? Boligminister Kaare Dybvad Bek (S)

Hvad? I dag kommer den nye ghettoliste. Der er fem kriterier: Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Lav indkomst. Kriminalitet mindst tre gange over landsgennemsnittet. Mere end halvdelen af beboerne fra ikkevestlige lande. Det sidste skal altid være opfyldt plus to af de andre.

Hvorfor? Organisationen Danmarks Almene Boliger påviser, at fattigdomskriteriet – indkomsten i boligområdet er i snit 55 procent under regionens gennemsnit – betyder, at flere områder kan få ghettostemplet alene på grund af stigende ulighed i samfundet med flere velhavende.

Vis mere