Forsinkelse af letbane vil koste Odense 180 millioner

Forsinkelse af en ny letbane kommer til at koste Odense Kommune 180 millioner kroner.

Det skriver Jyllands-Posten.

Oplysningerne kommer fra et nu offentliggjort referat fra Odense Byråds seneste møde 13. oktober.

I referatet står der, at man forventer letbanen færdigbygget senest 1. september 2021.

Det vil være en forsinkelse på otte måneder.

Prisen for den forsinkelse har byrådet efter forhandlinger med underentreprenører fået at vide vil blive 180 millioner kroner.

Dermed stiger projektets samlede pris fra 3,399 milliarder kroner til 3,579 milliarder kroner.

Årsagen til forsinkelsen af byggeriet findes primært på Thomas B. Thriges Gade. Her smitter forsinkelsen af et byggeri af en parkeringskælder af på letbanebyggeriet.

»En konsekvens for forhandlingsresultatet er, at byen på visse områder forventeligt må tåle længere perioder med påvirket trafikafvikling«, står der i en orientering til byrådet.

Det tilføjes, at trafikken til et vist omfang alligevel var blevet påvirket på grund af forsinkelsen af parkeringskælderen.

De 180 millioner kroner kommer Odense Kommune - og dermed byens borgere - selv til at betale, skriver Jyllands-Posten.

»Det er et væsentligt forbrug af de reserver, som Odense Kommune har sat af. Vi bruger cirka halvdelen af reserverne på det her«, siger Stefan Birkebjerg Andersen, der er stadsdirektør i Odense Kommune, til TV2 Fyn.

I orienteringen til byrådet står der, at man kunne have kortet noget af den forlængede tid af projektet for en pris på 50 millioner kroner.

Men man har altså valgt at gå på kompromis med tiden i stedet for at betale mere.

