Ellemann afviser Marcus Knuths farvel-argument

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den cirka tre minutter lange interviewseance uden for Venstres gruppelokale er egentlig forbi, og partiformand Jakob Ellemann-Jensen er med partiets pressechef på vej væk fra gruppen af journalister bag afskærmningen.

Han får dog med ryggen til et sidste spørgsmål.

Har de konservative i dine øjne en strammere udlændingepolitik end Venstre?

»Nej«, lyder det fra Ellemann, stadig med ryggen til, inden han drejer om hjørnet.

Spørgsmålet er relevant efter, at en af partiets ’superstrammere’, Marcus Knuth, fredag har meddelt, at han forlader Venstre og melder sig ind hos Det Konservative Folkeparti. Han begrunder skiftet med ikke mindst behovet for at kunne tone rent flag i udlædningepolitikken.

For partiformand Ellemann-Jensen er det et vemodigt farvel.

»Først og fremmest er jeg rigtig ked af det. Jeg har kendt Marcus i mange år. Jeg har været løjtnant med hans bror. Marcus startede sin politiske karriere på Christiansborg med at arbejde for mig. Så det er jeg oprigtig ked af. Jeg synes ærlig talt ikke, at der er uoverstigelige politiske forskelle. I Venstre fører vi den politik, som vi alle sammen gik til valg på, og det tror jeg de fleste burde kunne se sig i«, forklarer han.

Skiftet kommer blot et par måneder efter, at Ellemann-Jensen har overtaget formandsposten. Adspurgt, om han synes skiftet kommer tidligt, svarer han:

»Ja, det kan jeg jo undre mig over, og det, synes jeg ikke, er nødvendigt. Udlændingepolitikken er at de områder, der bliver nævnt. Jeg kan sige, at Venstre fører en stram og en fast udlændingepolitik. Det gik vi til valg på, det har vi ført, da vi var i regering, det fører vi stadig væk, og der vil jeg hellere koncentrere kræfterne om at angribe regeringen, som jo lemper udlændingepolitikken«.

Kan du genkende billedet af, at den udlændingelinje, som Marcus Knuth står for, har fået trangere kår i Venstre med dig som formand?

»Nej, jeg mener egentlig, at vi har haft en god balance i tingene, hvor det jo ikke har været nogen stor hemmelighed, at vi kommer fra forskellige politiske udgangspunkter, men vi har været i stand til at sætte os ned og tale os til rette om tingene og gøre det i en gensidig respekt. Venstre har ikke ændret politik, hverken på udlændingeområdet, på skatteområdet eller på andre områder siden det folketingsvalg, vi alle sammen gik til i fælles front«.

Ellemann: Vi har plads til forskellige synspunkter

Formanden mener dog ikke, at det ødelægger bestræbelserne på at skabe ro i partiet ovenpå formandsopgøret i sensommeren.

Der er snakket meget om, at medierne taler en intern uenighed i Venstre op, men er det her ikke netop et eksempel på, at der stadig er interne uenigheder navnlig omkring udlændingepolitikken hos Venstre?

»Ja, den er jo så ikke intern længere«, svirper Ellemann-Jensen tilbage.

Men er Marcus Knuth den eneste, der er på vej ud?

»Det håber jeg stærkt. Vi er et liberalt parti, og vi har plads til, at man kan have forskellige udgangspunkter, og vi har rum til, at man kan sætte sig ned og tale om de forskelligheder«, svarer Jakob Ellemann-Jensen.