Finanslovsforhandlinger lørdag aften er droppet med kort varsel

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Med kort varsel er finanslovsforhandlingerne lørdag aften blevet aflyst.

Forhandlingerne genoptages søndag.

Det oplyser Finansministeriet.

Forhandlingerne lørdag skulle efter planen være begyndt klokken 17.30, men lidt før klokken 17 kom meldingen om, at forhandlingerne er udskudt.

Finansministeriet kan ikke oplyse årsagen til, at lørdagens forhandlinger ikke bliver til noget.

Det er ligeledes uvist, om S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet har forhandlet lørdag uden for pressens søgelys. Altså i et såkaldt hulemøde, hvor pressen ikke bliver informeret om, at der forhandles.

Finansminister Nicolai Wammen (S) udtalte dog efter fredagens aftenforhandlinger, at parterne skulle forhandle videre lørdag.

Derfor er ganske sandsynligt, at der er blevet forhandlet i løbet af dagen. Enten i samlet flok. Eller bilateralt, hvor Wammen har forhandlet med et parti ad gangen.

Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører, oplyser til Ritzau, at hun ikke kender til årsagen af de aflyste forhandlinger lørdag aften. Her var alle partier indkaldt til Finansministeriet.

Samme melding kommer fra Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk. Han tilføjer dog, at han fortsat er meget fortrøstningsfuld i forhold til snart at kunne lukke en aftale om en finanslov for 2020. Skitsen ser ganske god ud, vurderer han.

Fredagens forhandlinger endte i en midnatsforestilling. Efter mødet stod det klart, at De Radikale er centrum for en del af uenighederne ved forhandlingsbordet.

Regeringen og De Radikale ser eksempelvis forskelligt på udlændingepolitikken. Og De Radikale og Enhedslisten ser eksempelvis forskelligt på finansieringen af finansloven.

ritzau