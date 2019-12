Tre boligområder er røget af den nye ghettoliste

Automatisk oplæsning Beta

Disse boligområder er på ghettolisten * Lundtoftegade København. * Aldersrogade København. * Mjølnerparken København. * Tingbjerg/Utterslevhuse København. * Bispeparken København. * Hørgården København. * Tåstrupgård Høje-Taastrup. *Gadehavegård Høje-Taastrup. * Nøjsomhed/Sydvej Helsingør. * Karlemoseparken Køge. Ny. * Agervang Holbæk. * Ringparken, Slagelse Slagelse. * Motalavej Slagelse. * Lindholm Guldborgsund. * Solbakken mv Odense. * Korsløkkeparken Øst Odense. * Vollsmose Odense. * Nørager/Søstjernevej m.fl Sønderborg. * Stengårdsvej Esbjerg. * Korskærparken Fredericia. Ny. * Sundparken Horsens. * Munkebo Kolding. * Skovvejen/Skovparken Kolding. * Finlandsparken Vejle. * Resedavej/Nørrevang II Silkeborg. * Bispehaven Aarhus. * Skovgårdsparken Aarhus. * Gellerupparken/Toveshøj Aarhus. Kilder: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen base Vis mere

Der er 28 boligområder på den såkaldte ghettoliste, der netop er offentliggjort, oplyser Transport- og Boligministeriet. Det er et område mindre end sidste år.

Der er tre boligområder, som ikke længere opfylder kriterierne, mens der er to nye såkaldte ghettoområder.

De tre boligområder er Gadelandet/Husumgård i København, Charlotteager i Høje Taastrup og Ellekonebakken i Viborg.

Gadelandet/Husumgård udgår på grund af stigende indkomstniveau, Charlotteager i Høje Taastrup fordi andelen af dømte er faldet og Ellekonebakken i Viborg udgår, fordi andelen af ikkevestlige indvandrere og efterkommere er faldet.

Korskærparken i Fredericia er tilbage på listen, fordi andelen af beboere med ikkevestlig baggrund er steget. I Karlemoseparken i Køge er andelen af dømte steget.

Listen har blandt andet betydning for, om boligområder skal rive boliger ned, og hvem der må bo i de almene boliger.

Den såkaldte ghettoliste vurderer alle almene boligområder med mindst 1000 beboere.

Områderne måles blandt andet på andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse, andelen af dømte kriminelle, samt hvor mange der ikke har anden uddannelse end grundskolen.

Antallet af udsatte boligområder er også opgjort. Det er i år på 40, mens der var 43 i 2018. Der er fortsat 15 af de »hårde ghettoområder«.

Minister glæder sig over øget beskæftigelse i flere områder

Boligminister Kaare Dybvad (S) fortæller, at det vigtigste ved årets liste er, at 43 af 45 områder har oplevet, at flere er kommet i beskæftigelse.

»Det generelle billede i næsten alle områder er, at der er en meget positiv udvikling i beskæftigelsen i sammenligning med resten af samfundet«.

Han fortæller, at han egentlig personligt er imod brugen af betegnelsen 'ghetto'.

»Det er det, der står i loven, og så bliver jeg nødt til at henholde mig til det«.

»Men jeg synes, at ghetto er et upræcist begreb for de områder, vi har i Danmark«, siger ministeren.

Ritzau