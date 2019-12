27.200 stolper med 70 kilometer hegn skal holde vildsvin ude

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den sidste del af det knap 70 kilometer lange vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse bliver monteret mandag formiddag.

Det har taget ti måneder at opføre hegnet, der er blevet billigere end forventet.

Der blev afsat 80 millioner kroner til at opføre hegnet, men regningen ender på omkring 45 millioner kroner, oplyser Naturstyrelsen.

»Vi forventer ikke, at hegnet kan holde alle vildsvin ude af Danmark«, siger skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet, der har været projektchef for byggeriet.

»Men det udgør en væsentlig barriere, der sammen med indsatsen med at nedskyde vildsvin vil forhindre, at en bestand af vildsvin etablerer sig herhjemme«.

Det halvanden meter høje stålhegn, der er monteret på cirka 27.200 stolper, skal være med til at forebygge, at Danmark bliver ramt af den frygtede sygdom afrikansk svinepest.

Sygdommen er for nylig fundet i polske vildsvin bare 80 kilometer fra grænsen til Tyskland.

Frygten er, at vildsvin ved at samle smitten op kan være bærer af sygdommen og sprede den til andre vildsvin og tamsvin.

Der er iværksat en stribe af initiativer, der skal minimere bestanden af vildsvin herhjemme.

Der er blandt andet indført mulighed for, at jægere kan skyde vildsvin døgnet rundt.

Naturstyrelsen vurderer, at der aktuelt er under 40 vildsvin tilbage i Sønderjylland.

Det er færre end for to år siden, da vurderingen lød på mellem 50 og 100 vildsvin.

Hegnet har mødt stor kritik fra en række grønne organisationer, blandt andet Verdensnaturfonden (WWF) og Danmarks Naturfredningsforening.

Vil måle effekt af skræmmemidlerne

De tvivler på, at hegnet vil kunne forhindre svinepest i at nå til Danmark.

Desuden vil hegnet udgøre en barriere for andre dyrs muligheder for at sprede sig over grænsen, påpeger de.

Fra byrådet i Flensborg har der også været kritik af hegnet, der løber gennem Kollund Skov ved Flensborg.

Der bliver heller ikke fest og farver, når det mandag formiddag markeres, at hegnet er færdigt.

»Vi er godt opmærksom på, at hegnet deler vandene, og at det ikke er alle, der synes, det er en god idé«.

»Så vi ser det ikke som en fejring, men en markering af, at en væsentlig samfundsmæssig opgav er løst«, siger Bent Rasmussen.

Der er etableret 20 permanente åbninger i vildsvinehegnet ved grænseovergangen og større krydsende vandløb.

Her vil Naturstyrelsen forsøge at hindre vildsvin i at komme ind i Danmark med andre midler, eksempelvis lugte.

Styrelsen vil opsætte vildtkameraer for at følge, hvilke dyr der passerer hegnet og effekten af skræmmemidlerne.

ritzau