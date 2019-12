En god dag for ludomaner og en dårlig dag for de sjældne bredørede flagermus

FOR ABONNENTER

Ludomaner. Spillemyndigheden er nu klar med tre små film, der skal minde folk med en usund spilletrang om, at de kan søge hjælp på telefonhotlinen ’StopSpillet’, der har eksisteret siden januar. Så i stedet for at sidde og se Uffe Holm hygge sig med en gang lommeroulette eller sukke, når Peter Frödin stiller sit Hansi Hintersære-talent til rådighed for et bettingfirma, kan man nu møde en vaskeægte spilleafhængig far og mor, der forklarer med voiceover, hvor dårlige forældre de er. Ligesom vi kommer helt ind i hovedet på en ung fodboldspiller, der har oddset sin økonomi og fremtid i laser. Det skal nok få folk til tasterne; om ikke andet kan man jo vædde om, hvorvidt sådan en indsats overhovedet hjælper. Odds må være formidable.