Sket i ugen: Lad de ufødte børn komme til mig, og jeg skal give dem røg

Sagt i ugen

Per Mikael Jensen, 57 år, rådgiver, ryger 20 cigaretter om dagen:

»Det er sådan set o.k. Jeg er ikke tilhænger af nye afgifter, men på cigaretter er et af de få steder, hvor det er fornuftigt. Jeg tror ikke, at det betyder så meget for at få de unge til at stoppe, som man tror. Det vil det formentlig gøre, hvis man satte prisen endnu mere op, så det bliver rigtig dyrt som i udlandet, hvor det koster op mod 100 kr. Men denne prisstigning tror jeg, at de unge godt kan rumme. Hvis det nu kostede 1.000 kr. pr. pakke, og man kunne stoppe al ulovlig import, tror jeg, at det vil være effektivt. Men det kommer man ikke til, for mange mennesker kan ikke undvære det«.

(Jyllands-Posten)

Erik Holstein, politisk kommentator, om en finanslov, der er ’taknemmelig at sælge’:

»Det er ikke ligesom finanslovene i Løkke-årene, hvor Anders Samuelsen (tidligere leder i Liberal Alliance, red.) stod tilbage som en afklippet høne. Der er ikke nogen, som er klædt af efter det her. Alle kan pege på de ting, som de har satset på«.

(Altinget)

Rune Lund, finansordfører i Enhedslisten:

»Man kan ikke få minimumsnormeringer for 1,6 mia. kroner. Så simpelt er det«.

(Berlingske)

Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet:

»Hvis finansloven reducerer udledningen med 1 procent i 2020, så får vi endnu mere travlt de andre år. Der er en række ting, der kræver et langt sejt træk, og de ting starter man ikke med. Så det lange seje træk bliver nu til et kortere sejt træk«.

(Politiken)

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) , børne- og undervisningsminister, om Pisa-tal:

»Jeg er bekymret over det fald, vi ser i naturfag. Det bliver vi nødt til at se nærmere på. De kompetencer, eleverne ikke får i skolen, risikerer de at mangle resten af livet«.

(Berlingske)

Klavs Bruun Jørgensen, landstræner, efter håndboldkvindernes 25-26 nederlag mod Tyskland ved VM i Japan:

»Jeg synes, vi spiller bedre håndbold, end de gør. Jeg synes også, at vi dækker bedre op. Grundlæggende er det bare, fordi vi ikke scorer på de kæmpe chancer, vi har«.

(Ekstra Bladet)

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, fiktiv seniorreporter, digter videre på Bertel Haarders ’Nu har vi altså jul igen’ om Kristian Jensen (tidl. næstenformand i V) og Pernille Rosendahl (tidl. sanger i Swan Lee):

Sååå var det altså Kristian, der plukked’ Rosendahl’en

Og konen blev på porten smidt, med Herningkapitalen.

Jeg tror dog rockmama’en hun vil stivne i mimikken

Når hun for første gang ser ham til karlegymnastikken

Fooor Kristian han er kedelig,

og manden kender kun til svig

og inden længe vil han gør’ hende Løkke-lig.

(Twitter)

