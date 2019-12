Kommune fjernede støtte til mentalt handikappet: I dag skal landsretten se på erstatning til landsholdssvømmer i stærkt principielt sag

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hun vandt sølv og bronze ved olympiske lege for mentalt handikappede i marts i Abu Dhabi, men har svært ved at komme i mål med sin sag mod Lolland Kommune.

Fakta Sagen kort Lolland Kommune fjernede en socialpædagogisk støtte til en 21-årig mentalt handikappet konkurrencesvømmer. Det var ifølge Ankestyrelsen en ulovlig beslutning. Advokatsamfundet og Justitiaanlagde sag mod kommunen for at få erstatning for det flerårige velfærdstab, den 21-årige led som følge af den ulovlige beslutning. I marts afgjorde byretten i Nykøbing Falster, at kommunen ikke skulle betale erstatning. Onsdag behandles sagen i Østre Landsret. Vis mere

I marts i år afviste retten i Nykøbing Falster, at den nu 23-årig kvinde skal have økonomisk godtgørelse for en årelang periode, hvor Lolland Kommune ulovligt fratog hende den socialpædagogiske støtte, som hun var berettiget til.

I dag skal den stærkt principielle sag prøves i Østre Landsret, hvor kvindens advokat, Mads Krøger Pramming, vil forsøge at få tilkendt kvinden en godtgørelse på 150.000 kroner.

»Man kan sige det så simpelt, at her er en situation, hvor kommunen ved ikke at overholde loven, opnår en berigelse på vegne af en handikappet borger. Det, syens vi, er et problem, og det vil være vores overordnede synspunkt i det her«, siger advokaten.

Retten i Nykøbing fandt med sin afgørelse i marts, at den nuværende lovgivning ikke gav plads til at udbetale godtgørelse i denne situation, og derfor blev sagen anket til landsretten.

Det må ikke kunne betale sig at fratage svage borgere rettigheder Karen Wung-Sung, Advokatrådet

Vil have fokus på sagerne

Den juridiske tænketank Justitia og Advokatrådet har på vegne af den 23-årige kvinde taget initiativ til sagen mod Lolland Kommune for at få afprøvet retssikkerheden i sager, hvor kommuner træffer ulovlige afgørelser, forklarer advokat Karen Wung-Sung fra Advokatrådet.

»Det må ikke kunne betale sig at fratage svage borgere rettigheder som eksempelvis hjemmehjælp, genoptræning eller svømmehjælp. Derfor er det vigtigt, at der kommer fokus på de her sager, fordi man ikke skal tåle forringelse af rettigheder«, siger hun.

Den 23-årige svømmekvinde er synshandikappet og infantil autist, men repræsenterer Danmark på landsholdet for mentalt handikappede. Hun havde brug for socialpædagogisk støtte i en svømmehal og under landsholdssamlinger, men Lolland Kommune fjernede støtten, da kvinden fyldte 18 år, og tilbød i stedet en handikap-app til mobiltelefonen.

Ankestyrelsen afgjorde i 2016, at kvinden havde ret til støtte, og indskærpede over for Lolland Kommune, at det er »ulovligt« ikke at efterleve en »bindende afgørelse«. Senere rettede Lolland Kommune ind, men da kvinden ikke kunne få en ledsagerordning med tilbagevirkende kraft, havde kommunen i næsten tre år sparet udgiften til støtten.

Der er mange borgere, som kæmper for at få den hjælp og retssikkerhed, som de har ret til Birgitte Arent Eiriksson, Justitia

Har lidt velfærdstab

Kvinden har ikke lidt et økonomisk tab, men advokat Mads Krøger Pramming vil have fastslået, at kommunen alligevel skal betale en godtgørelse for det velfærdstab, hun har lidt. Det er første gang, at retten skal tage stilling til en sag af den karakter, for hvad stiller man op med de sager, hvor borgeren lider et tab, som ikke kan opgøres i penge?

»Det er særlig groft, at man ikke retter sig efter en bindende afgørelse, som en overordnet myndighed træffer. Man er helt derude hvor Ankestyrelsen siger, at det er ulovligt, og så får man ikke ret alligevel. Det er et problem«, siger advokaten.

Får kvinden, som ønsker at være anonym, medhold i landsretten, håber Justitia og Advokatrådet, at det fremover kan være med til at forhindre, at kommuner kan berige sig ved ikke at give den støtte, som en borger har krav på, siger vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson fra Justitia.

»Der er mange borgere, som kæmper for at få den hjælp og retssikkerhed, som de har ret til. Vi kan se, at mange sager bliver omgjort i Ankestyrelsen, og ledere i kommunale forvaltninger bliver fyret på grund af ulovlig sagsbehandling, som for eksempel den aktuelle sag fra familieområdet i Frederiksberg Kommune«, siger hun med hensyn til en sag om ulovlig tvangsfjernelse.

Lige så snart en kommune groft tilsidesætter sin forpligtelse, så skal der være en plaster på såret, mener Justitia.