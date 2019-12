Helle Binzers søn trækker sig: »Jeg tror, Bjørn er et sundt barn, der reagerer på et hektisk miljø«

Helle Binzer har det ambivalent med planen for minimumsnormeringer i institutioner, der er aftalt i den nye finanslov. Hun tror ikke, at hendes to børn kommer til at mærke en forskel. Men det har de i den grad brug for, mener deres mor.