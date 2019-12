Forsvarsekspert: Trump fløj hjem til Washington som en tilfreds mand

Donald Trump er godt tilfreds med at have banket Danmark og Europa på plads og fået dem til at bruge betydelig flere penge på militæret. For det skæpper i kassen på de store amerikanske våbenfabrikker, vurderer lektor ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen