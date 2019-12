Psykiatrisk afdeling får strakspåbud efter vild fangeflugt: Skal sikre de ansatte bedre Et bandemedlem flygtede i november fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse. Afdelingen skal nu øge sikkerheden.

Arbejdstilsynet udsteder strakspåbud til den afdeling på Slagelse Sygehus, hvorfra bandemedlemmet Hemin Dilshad Saleh flygtede i november.

Det skriver TV2 Øst, der er kommet i besiddelse af et nyhedsbrev, som alle medarbejdere på den psykiatriske afdeling har modtaget.

Her skriver Arbejdstilsynet, at psykiatrien i Slagelse 'skal sikre medarbejdernes sikkerhed, når der er bandemedlemmer indlagt i afsnittet.'

Af nyhedsbrevet fremgår det desuden, at psykiatrien i Slagelse er i gang med at finde en midlertidig løsning for afdeling SL10 - den afdeling, som bandemedlemmet flygtede fra.

»Dette kunne være, at såfremt der skal være bandemedlemmer på SL10, så vil vi anmode politiet om, at de tager ophold i afsnittet, mens patienten er indlagt«, står der i brevet, som er udsendt af afdelingssygeplejersken på SL10 ifølge TV2 Øst.

Ved fangeflugten hjalp medgerningsmænd fangen Hemin Dilshad Saleh med at flygte fra den psykiatriske afdeling.

De havde fået adgang til at besøge ham, uden at de blev undersøgt, og de kunne således smugle to pistoler med ind på afdelingen gemt i en kageæske.

Under fangeflugten affyrede fangen og medgerningsmændene skud og tvang personalet til at lukke dem ud fra afdelingen, der er sikret, men indtil videre altså ikke er bemandet af betjente.

Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i sagen for at have medvirket til flugten, mens Dilshad Saleh fortsat er på fri fod. Han er efterlyst internationalt.

En af medgerningsmændene blev anholdt i Hamburg og varetægtsfængslet in absentia med henblik på udlevering til Danmark.

Forundret over mangel på betjente

Hemin Dilshad Saleh sad oprindeligt varetægtsfængslet i surrogat på den psykiatriske afdeling i Slagelse. Han er mistænkt for at have deltaget i et brutalt overfald i en frisørsalon.

Efter fangeflugten har justitsminister Nick Hækkerup (S) bedt om en redegørelse om fangeflugten.

Siden har flere udtrykt deres forundring over, at der ikke var nogen betjente til stede på afdelingen, og at bandemedlemmet overhovedet var på afdelingen.

Næstformanden i Dansk Sygeplejeråd, Ulla Birk Johansen, er »forundret« over forløbet.

Hos fagforeningen FOA, der har 166 medlemmer ansat i afdelinger på Slagelse Sygehus, er man også chokeret.

Torben Hollmann, der er sektorformand i FOA, kaldte det i november for »vanvittigt«.

»Jeg har selv arbejdet i psykiatrien. Vi har haft masser af kriminelle, men dog aldrig nogen, som var kendt bandeleder. Jeg mener, det er en fejlvurdering, at han var der«, sagde Hollmann.

