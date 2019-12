Ejendomsejere advarer mod Blackstone-indgreb: Det vil standse investeringer i boligmassen og er gift for pensionskasser og banker

HUSLEJEFORHØJELSER

Paragraf 5.2 i boligreguleringsloven giver ejere af udlejningsejendomme ret til at sætte huslejen markant op, hvis boligen efter en lejers fraflytning er renoveret for mindst 250.000 kroner.

Forslaget fra boligministen vil indføre en karensperiode på ti år fra købet af ejendommen til huslejen kan hæves efter 5.2-paragraffen.

Han vil også fjerne ordet væsentligt fra paragraf 5.2 for at mindske spændet for de mulige huslejestigninger efter renoveringer.

Derudover vil han gøre det muligt for andelshavere at fastfryse valuarvurderinger for at undgå, at der kommer prisfald på andelsboligerne.

Kilde: Berlingske

