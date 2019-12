Ville undgå en ny Britta Nielsen-sag: Forsvaret tjekkede sig selv og konkluderede, at kontrollen var på plads

»Der er tilfredsstillende styring«, konkluderede Forsvaret for kun godt et år siden, da de selv undersøgte om svindel kunne finde sted.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Efter sagen om Britta Nielsens svindel i Socialstyrelsen undersøgte Forsvarsministeriet, om lignende snyd ville kunne finde sted der.

Det var i efteråret 2018, og undersøgelsen konkluderede, at det ikke var sandsynligt; tværtimod var der god styr på kontrollen.

Det skriver DR på baggrund af en aktindsigt. Der er »høj grad af sikkerhed for, at en tilsvarende svindelsag vil blive opdaget«, er ordlyden i Forsvarets undersøgelse, ifølge DR.

Oplysningerne kommer, efter det er kommet frem, at to medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet politianmeldt for mulig svindel i forbindelse med indkøb.

En rapport fra Rigsrevisionen viser manglende kontrol og bunkevis af fejl i regnskabet hos styrelsen.

Forsvarsministeriets undersøgelse er lavet af Forsvarets Interne Revision, som blandt andet har undersøgt, hvordan der oprettes indkøbsordrer og hvordan de bliver kontrolleret. Undersøgelsen konkluderer, at der er enkelte »forbedringsområder«, men at der er sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer svindel.

»Der er en tilfredsstillende styring på området. Der screenes for uheldige rollekombinationer, ligesom muligheden for at kunne handle med en ’alle-rolle’ er nærlig ikke-eksisterende«, lyder det i rapporten ifølge DR.

Ifølge en aktindsigt til Politiken var det ellers netop det, at det var den samme person, som kunne bestille en ordre, godkende den og efterfølgende udbetale pengene, som Rigsrevisionen har undersøgt, og som kan være årsag til, at mulig svindel har fundet sted. Det er et brud på basale krav til håndtering af indkøb.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har bedt om en undersøgelse af, hvordan den mulige svindel kunne finde sted.