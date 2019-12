Rystet statsrevisor om svindel i forsvaret: »Da jeg nåede til side 27, måtte jeg skrive, det er chokerende«

SAGEN KORT

Fem personer er tiltalt for bestikkelse, bedrageri og mandatsvig i en sag, der knytter sig til Forsvarets Ejendomsstyrelse.

To tidligere civilt ansatte anklages for at have modtagetbestikkelsepå hhv. 1,7 mio. og 35.250 kr.En tidligere ansat i et entreprenørfirma er tiltalt for athave bestukketde to og forgroft mandatsvigfor mere end 1,1 mio. kr.To selvstændigt erhvervsdrivende er tiltalt formedvirkentil bestikkelse og mandatsvig for hhv. 775.000 og 689.375 kr.

Sagen er endnu ikke berammet, men kommer til at blive behandlet over 20 retsdage ved Retten i Viborg.

