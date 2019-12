Det bliver dyrere at have et barn i vuggestue eller børnehave, når der kommer flere voksne

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

For DR har Tænketanken Kraka lavet beregninger, der viser, at politikerne videresender en regning på 400 millioner kroner til forældre, der har børn i daginstitutioner.

For forældre med børn i børnehave betyder det, at de i gennemsnit yderligere skal betale 1.340 kroner om året. Forældre, der har børn i vuggestue, skal af med 2.740 kroner ekstra om året i gennemsnit. Det skriver DR.

Finansordfører for Socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsen bekræfter over for DR, at forældre må punge mere ud, hvis ambitionen om deciderede minimumsnomeringer skal indfries.

»Forældrebetalingen går en lille smule op, fordi vi på finansloven har valgt at investere massivt i, at der kommer flere pædagoger. Det er for tidligt at sige præcist, hvor meget forældrebetalingen stiger for den enkelte«, siger Christian Rabjerg Madsen.

Kommunerne tager sin del

Kommunerne har mulighed for at opkræve 25 procent af pasningsudgifterne hos forældrene.

På den måde kan kommunerne opkræve de 400 millioner kroner.

Til DR fortæller tænketanken Kraka, at kommunerne i forvejen udnytter muligheden for forældrebetaling til fulde. I børnehaveregi opkræves alle 25 procent, og på vuggestueniveau opkræves 24,9 procent.

Børneordfører for SF Jacob Mark regner dog med, at forældrene gerne vil betale lidt mere for at få bedre normeringer, ifølge DR.

Og nu når minimumnomeringer faktisk er på finansloven, går det nok, siger han.

»Vi har faktisk hele tiden sagt - både i valgkampen, men også i forhandlingerne om finansloven - at der var en risiko for, at forældrebetalingen ville stige. For sådan er lovgivningen indrettet«, siger Jacob Mark.

Der blev afsat 1,6 milliarder til realiseringen af minimumsnomeringer og derved flere pædagoger frem mod 2025.

»Vi har på intet tidspunkt kæmpet for, at man skulle ændre lovgivningen omkring brugerbetaling. Vi oplever, at mange forældre er villige til at betale. Det vigtigste er at få sat penge af til flere pædagoger«, siger Jakob Mark til DR.

Finansloven mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF betyder, at man i 2020 udmønter 500 millioner kroner mere til børnehaver og vuggestuer. Det beløb stiger til 1,6 milliarder, når vi kommer til 2025.