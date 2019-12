Statsrevisorer: Danmarks overvågning af drikkevandet har været for dårlig Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af dispensationer til pesticidmidler har været mangelfuld.

Efter flere sager de seneste år, hvor pesticidrester er blevet fundet i stort omfang i grundvandet rundt om i Danmark, falder dommen nu over Miljø- og Fødevareministeriet.

Statsrevisorerne kritiserer fredag i en beretning ministeriets overvågning af grundvandet. Desuden har ministeriet ikke været grundig nok, når der er blevet givet dispensationer til pesticidmidler, lyder det.

I forbindelse med sagen har ministeriet sendt redegørelser til Rigsrevisionen. Og rapporten fra Rigsrevisionen konstaterer, at ministeriet for 13 af de 18 pesticidmidler i redegørelserne har fraveget ministeriets egne faglige retningslinjer.

Statsrevisorerne finder det desuden stærkt foruroligende, at ministeriet i flere tilfælde ikke har reageret på konkrete advarsler om, at pesticider findes i grundvandet.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding er overrasket over, hvor skidt det står til.

»Det er en dybt alvorligt sag. Og jeg er chokeret over, hvor galt det egentlig står til«.

»Vi har længe haft en formodning om, at der var problemer omkring den måde, som man dispenserer for sprøjtegifte på i Danmark«.

»Men at det står så galt til, at man bryder med de faglige retningslinjer i to ud af tre sager, det er virkelig bekymrende og dybt alvorligt for vores natur og drikkevand«, siger Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelelse.

