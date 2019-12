Rigsrevisionens hårdeste kritik går til Forsvarsministeriet

Opmærksomheden er rettet mod Forsvarets Ejendomsstyrelse og tiltalen mod fem personer for bestikkelse og mandatsvig, men det er Forsvarsministeriet selv, der står tilbage med ansvaret for de mange regnskabssvigt kunne ske. Det fremgår af Rigsrevisionens rapport til statsrevisorerne.

Det er »kritisabelt« at Forsvarsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende forvaltning på vedligeholdelsesområdet (i Forsvarets Ejendomsstyrelse, red.).

Konklusionen i Rigsrevisionens undersøgelser efterlader ingen tvivl om, at det er ministeriet selv, der er ansvarlig for, at Ejendomsstyrelsens regnskabspraksis har været lemfældig og ikke overholder statens krav. Det er dermed også i den sidste ende ministeriets ansvar, at det tilsyneladende har været muligt for ansatte i Ejendomsstyrelsen og styrelsens entreprenører, har kunne svindle og at der muligvis er modtaget bestikkelse.

Efter at have fastslået Forsvarsministeriets »kritisable« forvaltning af det overordnede ansvar skriver Rigsrevisionen at »Ministeriet har dermed ikke levet op til helt basale krav til forvaltning på indkøbsområdet«.

Rigsrevisionen har i sin rapport til statsrevisorerne defineret to opgaver for gennemgangen af Forsvarsministeriets overordnede ansvar:

1: »Har Forsvarsministeriet sikret, at der er udarbejdet tilfredsstillende retningslinjer for indkøb på vedligeholdelsesområdet i Forsvarets Ejendomsstyrelse?«.

2: »Har Forsvarsministeriet sikret, at indkøb på vedligeholdelsesområdet hos Forsvarets Ejendomsstyrelse overholder regnskabsbekendtgørelsens krab til kontrol og dokumentation?

Ministeriet fokuserer på styrelsens fejl

Rapportens konklusioner er, at det ikke har været tilfældet, og derfor kalder Rigsrevisionens ministeriets forvaltning af det overordnede ansvar »kritisabelt«.

I sin replik til den overordnede konklusion har Forsvarsministeriet ikke forholdt sig konkret til kritikken af ministeriet selv. Men ministeriet »anerkender generelt det billede, der bliver fremstillet i beretningen«.

I sin replik retter ministeriet derefter sit fokus på problemerne i Ejendomsstyrelsen. Der er der »flere forhold, som der skal rettes op på«, ligesom ministeriet vurderer, at der »ikke har været entydigt ledelsesmæssigt fokus på vedligeholdelsesområdet hos Forsvarets Ejendomsstyrelse, og at der ikke har været en tilstrækkelig funktionsadskillele (opdeling af ansvaret for indkøb, varemodtagelse og betaling, red.)«.

Ministeriet lover, at det vil gennemføre en »centralisering af indkøbsfunktionen i Ejendomsstyrelsen i 2020 med henblik på blandt andet at forbedre kontrollen«.

Det fremgår ikke af ministeriets svar til Rigsrevisionens kritik, om der også skal gennemføres ændringer i ministeriet selv.