Frygter lignende svindel: Statsrevisorer vil have undersøgt flere ministerier efter mistanke om millionsvindel i forsvaret

Problemerne med svindel i skattevæsenet. Britta Nielsens årelange udbetalinger til hestekøb og dyre ejendomme til sig selv fra Socialstyrelsen. Og nu – sigtelser for millionsvig i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det har ikke haltet med sager om misbrug af offentlige midler i det danske embedsværk i de seneste år.

Men nu skal det stoppes. Statsrevisorerne siger på dagens pressemøde om svindelsagen i Forsvarets Ejendomsstyrelse, at de vil sætte Rigsrevisionen til at lave en tværgående gennemgang af, hvorvidt lignende svindelmetoder vil kunne gennemføres i andre steder i embedsværket.

»Vi har lige nøjagtigt haft drøftelsen af, at der er behov for en tværgående undersøgelse. Og vi er blevet bekræftet i, at den opgave kan Rigsrevisionen løse for os, så det vil være det, der kommer til at ske«, siger Socialdemokratiets Flemming Møller Mortensen.

Forinden havde Britt Bager fra Venstre sagt, at man var bekymret for, at lignende sager om svindel også vil kunne ske andre steder i systemet.

»Der er ingen tvivl om, at det her kan ske i andre styrelser og andre ministerier. Det er vi selvfølgelig interesserede i at få afdækket, og der har vi muligheden for at bede Rigsrevisionen om at lave en tværgående rapport«, siger Britt Bager, der undrer sig over, at flere ministerier ikke har set indad efter den store opmærksomhed på Britta Nielsen-sagen.

Samme finte, nye styrelser?

En af de ting, som Rigsrevisionen skal undersøge er, hvor mange steder i systemer der har en manglende funktionsadskillelse. Funktionsadskillelse er i bund og grund princippet om, at der skal være flere personer inde over, når der handles for statens midler.

Det sikrer, at det ikke er muligt for en enkelt person både at bestille en service, godkende bestillingen og udføre betalingen. Og eventuelt fuske med nogle af delene.

Netop funktionsadskillelsen, eller den gennemgående mangel på samme, i Forsvarsministeriet retter Rigsrevisionen alvorlig kritik af i den rapport, der fredag blev offentliggjort.

Og det vil Statsrevisorne altså have Rigsrevisionen til at gennemgå på tværs af ministerierne.

Rigsrevisionens rapport har generelt gennemgået økonomisk rod i Forsvarets Ejendsomsstyrelse. Det sker på baggrund af en whistleblower, der arbejdede som økonomiansvarlig i en mellemstor entreprenørvirksomhed.

Han bemærkede, at der kom usædvanligt mange ordrer fra netop Forsvarets Ejendomsstyrelse, hvis opgave er vedligeholdelsesarbejde og løsning af praktiske opgaver i forsvaret.

Whistlebloweren var i tvivl om, hvorvidt ordrerne fra styrelsen overhovedet blev udført, hvilket i sidste ende fik ham til at gå til myndighederne, da hans chef ikke reagerede på advarslerne.

Minister i samråd efter kritik

Sagen har det sidste døgn fået massiv kritik fra flere steder.

Eksempelvis fra Dansk Folkepartis forsvarsordfører Bent Bøgsted, som kalder situationen »uacceptabel«.

Hos Enhedslisten og SF har man ikke alene nøjedes med at kritiserer situationen. Forsvarsordførerne, henholdsvis Eva Flyvholm og Anne Valentina Berthelsen, vil have Forsvarsminister Trine Bramsen i samråd.

»Det er jo dybt kritisabelt. Der skal bare være styr på de her ting. Vi må jo gå det efter i sømmene og få strammet op i Forsvarsministeriet. Det handler jo om skatteborgernes penge i sidste ende«, siger Anne Valentina Berthelsen.