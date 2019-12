Hvem vidste hvad? Flere partier kræver advokatundersøgelse i Forsvarsministeriet

Fakta

Hvad er en advokatundersøgelse?

Advokatundersøgelser bruges typisk, når en bestemt sag eller et forløb skal belyses for at finde ud af, om sagen eller forløbet skal have konsekvenser for de involverede. Og i så fald, hvem der har ansvaret for bestemte handlinger.

Tidligere har der været advokatundersøgelser i forbindelse med eksempelvis sagen om Skats udbetaling af refusion og DSB’s samarbejde med Waterfront Communications.

Kilde: Advokatfirmaet Kromann Reumert & Danske Advokater