Mand i Audi jagtet af politiet og tæt på at påkøre cyklist

Det kunne nemt være gået galt, da en Audi natten til lørdag kørte vildt omkring i et område ved Helsingør.

Flere patruljevogne måtte sætte efter bilisten fra Ålsgårde i Nordsjælland, der under jagten nær ramte en cyklist og endte med at køre galt.

Politiet spottede bilisten klokken 01.25, hvor han i første omgang kørte i retning mod Hornbæk og så tilbage mod Helsingør med en fart langt over det tilladte.

Efter omkring ti minutters biljagt kørte den 53-årige mandlige bilist ind i et træ, og han blev anholdt. Det fortæller vagtchef Jakob Tofte.

»Man fortsætter ind mod Helsingør, hvor man kører gennem de små gader - stadig med meget høj hastighed - inden man til sidst vælger at køre galt ind i et vejskilt og ender i et træ, siger vagtchefen.

Bilisten kom ikke noget til ved ulykken og blev efterfølgende anholdt.

Vagtchefen fortæller, at bilisten formentlig kørte 80 til 100 kilometer i timen gennem den smalle gade Sct Anna Gade i Helsingør, hvor det normalt vil være forsvarligt med en hastighed på 30 til 40 kilometer i timen.

Undervejs i biljagten var en cyklist tæt på at blive ramt.

»På et tidspunkt kører han over i modsatte vognbane og rammer en kantsten, så der slår gnister op om en cyklist, der er ved at blive ramt. Det er en cyklist, som vi stadig leder efter, siger Jakob Tofte.

Han tilføjer dog, at cyklisten ikke kom til skade ved nærulykken. Men politiet vil gerne høre, hvordan cyklisten oplevede episoden.

Jakob Tofte betegner bilistens kørsel som rigtig alvorlig, fordi det let kunne være endt galt.

»Vi ser alvorligt på det. Det er jo ikke i orden at køre sådan nogen steder. Men især, når vi bevæger os ind i et tættere bebygget område, på et tidspunkt hvor der stadig er befolket og folk færdes på gaden, er det rigtigt alvorligt, siger vagtchefen.

Manden sigtes for at køre uden førerret, spirituskørsel og for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed. Politiet fortæller, at bilisten havde en promille på noget over det tilladte. Men det skal bekræftes af en blodprøve.

Politiet har ikke kunnet få en forklaring fra manden på, hvorfor han kørte så vildt.

»Han er ikke så meddelsom, siger Jakob Tofte.

Lørdag formiddag blev manden stillet for en dommer i Retten i Lyngby, som besluttede, at han skulle varetægtsfængsles til 19. december. Det er uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen, og om han har kæret fængslingen.

ritzau