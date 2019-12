Hjemsendt syrienkriger bliver i sin fængselscelle

Automatisk oplæsning Beta

En hjemsendt syrienkriger har accepteret, at varetægtsfængslingen af ham forlænges med yderligere fire uger. Det oplyser Københavns Byret mandag.

Tyrkiet sendte manden til Danmark 11. november, hvilket udløste skarpe kommentarer fra blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S). Siden har han været frihedsberøvet.

Den 28-årige danske statsborger sigtes blandt andet for i en video at have truet med at begå terrorhandlinger mod Danmark.

ritzau