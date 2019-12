Byggeriet ønsker værn mod social dumping i overenskomst

Automatisk oplæsning Beta

Bedre værn mod social dumping er et af de krav, som 3F Byggegruppen tager med sig ind til de kommende overenskomstforhandlinger med Dansk Byggeri.

Det fortæller Claus von Elling, der er formand for 3F Byggegruppen, mandag på et pressemøde, som indleder overenskomstforhandlingerne mellem parterne.

»Der skal ikke herske tvivl om, at vi går efter en rigtig god overenskomst«, siger Claus von Elling.

Mere end 600.000 ansatte skal have ny overenskomst Overenskomstforhandlingerne, der løber de næste måneder, kaldes for OK20.

Det er en ny overenskomst for mere end 600.000 ansatte i private virksomheder, der skal forhandles om.

Overenskomstforhandlingerne kommer til at sætte rammerne for løn og arbejdsvilkår på tusindvis af danske arbejdspladser.

Når forhandlerne fra fagforbundene og arbejdsgiverorganisationerne har en aftale på plads, skal fagforeningsmedlemmerne stemme om aftalen.

Her stemmer alle de forskellige fagforbund i fællesskab.

I 2017 blev der senest forhandlet overenskomst på det private arbejdsmarked. Dengang var der den største stemmedeltagelse siden 1973.

Samlet set stemte 56,5 procent ja til overenskomsten. Men flere faggrupper: 3F, Fødevareforbundet, El-forbundet og Malerforbundet stemte isoleret set nej. Kilde: DR. Vis mere

Han kan oplyse, at 3F Byggegruppen, som repræsenterer mere end 57.000 håndværkere, har været ude blandt medlemmerne forud for forhandlingerne for at høre, hvad de har af ønsker til næste overenskomst.

»Vi går til denne runde overenskomstforhandlinger med en solid liste af ønsker«, siger formanden.

Blandt nogle af prioriteterne er bedre lønforhold, bedre værn mod social dumping samt et forbedret socialt arbejdsmiljø.

På pressemødet er 3F Byggegruppen også repræsenteret ved næstformand Palle Bisgaard, mens Dansk Byggeri er repræsenteret ved administrerende direktør Lars Storr-Hansen og direktør Peter Stenholm.

Det er de tre personer og Claus von Elling, som er chefforhandlere i de kommende overenskomstforhandlinger.

