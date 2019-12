Lego Fonden giver stor donation til kriseramte børn

Automatisk oplæsning Beta

Lego Fonden donerer 100 millioner dollar - eller knap 700 millioner kroner - til et projekt, der skal give kriseramte børn mulighed for at lære gennem leg.

Konkret doneres pengene til et konsortium under ledelse af organisationen International Rescue Committee (IRC), som vil støtte løsninger, der sætter fokus på læring gennem leg for børn ramt af kriser i Etiopien og Uganda.

Det oplyser Lego Fonden i en pressemeddelelse.

»Leg giver trøst. Den hjælper børn med at bearbejde traumatiske oplevelser og vende tilbage til deres rutiner og en mere normal oplevelse af at være et barn«, siger Thomas Kirk Kristiansen, formand for Lego Fonden.

»Med den nye donation sætter Lego Fonden endnu en gang fokus på, hvor vigtigt det er at bidrage med løsninger på en af vor tids største udfordringer samt at ændre den måde, hvorpå verden opfatter læring gennem leg og dens betydning for børn i kriseområder«, fortsætter han.

Konsortiet under ledelse af IRC vil arbejde i Etiopien og Uganda med mulighed for at udvide til et tredje land på sigt.

Er flygtet fra rædselsfulde forhold

Ifølge Lego Fonden vil initiativet forbedre læringsudbyttet for omkring 800.000 børn. Det hænger sammen med, at cirka 10.000 børnehave- og skolelærere samt pædagoger og 170.000 omsorgspersoner vil modtage træning i læring gennem leg med børn, som har oplevet modgang og krise.

PlanBørnefonden er en del af det konsortium af organisationer, som får gavn af pengene.

»De her børn er flygtet, og mange af dem er forældreløse. De har ingenting og er flygtet fra rædselsfulde forhold. De er traumatiserede. Nu bor de i en flygtningelejr, hvor forholdene heller ikke er gode. De bor der i mange år«, siger direktør i PlanBørnefonden Gwen Wisti og tilføjer:

»Du giver de her traumatiserede børn en mulighed for både at komme væk fra deres hårde dagligdag og samtidig få en viden, som giver dem mulighed for at få et anstændig liv, når de forlader lejren«.

Lego Fonden er en af de største uddelende fonde i Danmark.

Fonden, der ejer en fjerdedel af Lego-gruppen, har tidligere doneret 100 millioner dollar til at hjælpe børn i flygtningelejre i Bangladesh, Irak, Jordan og Libanon.

ritzau