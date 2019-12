Svindel-skandale i forsvaret koster to direktører jobbet

Automatisk oplæsning Beta

Svindelskandalen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse koster nu styrelsens direktør Hans Jørgen Høyer jobbet.

Det oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S) på et pressemøde.

Fakta Det vil ministeren gøre ved Forsvarets svindelsag På et pressemøde tirsdag 10. december har forsvarminister Trine Bramsen (S) lanceret en tresporet plan for at rette op på svindelsagen i Forsvarets Ejendomsstyrelse. Spor 1: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Et rejsehold sendes til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring for at undersøge svindel i styrelsen. Den nuværende chef for rejseholdet udskiftes.

Der iværksættes en ekstern undersøgelse af svindel i styrelsen, som tilrettelægges sammen med Folketingets øvrige partier.

Direktøren i Forsvarets Ejendsomsstyrelse, Hans Høyer, fritages fra tjeneste indtil videre. Spor 2: Ministerområdet Regnskabspraksis i ministeriet skal kulegraves med henblik på at finde svagheder. Findes der svagheder i praksissen, skal eventuel svindel afdækkes. Folketingets partier vil også her blive inddraget i den konkrete tilrettelæggelse af undersøgelsen. Spor 3: Forsvarsministeriets departement Forsvarsministeriets departement vil igangsætte overvejelser om, hvorvidt der skal ændres på ledelsesstrukturen i departementet.

Der skal etableres en ny proces for håndtering af whistleblowers. Det var netop en whistleblower, der fik sagen til at rulle.

Forsvarsministeriets interne revision vil blive genstand for en kritisk gennemgang. Forsvarsministeriets interne revision får styrkede beføjelser og kompetencer.

Koncernstyringsdirektøren i Forsvarsministeriets departement, Per Pugholm Olsen, fritages for tjeneste med henblik på at overføre ham til andre opgaver. Vis mere

Ministeren fortæller også, at koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, som sidder lige under departementschefen, er blevet fritaget fra tjeneste og overført til anden tjeneste.

»Det er tydeligt for enhver, at ministerbetjeningen har været dybt kritisabel«, siger Trine Bramsen.

Sagen kom frem efter at Rigsrevisionen, på baggrund af et tip fra en whistleblower, undersøgte muligheden for svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. I rapporten kritiserede Rigsrevisionen Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for manglende kontrol, hvilket man vurderede medførte en betydelig risiko for svindel med styrelsens midler.

Siden har der også været kritik af, hvordan Forsvarsministeriets departement har håndteret sagen og oplyst ministeren. Forsvarsministeren blev nemlig først informeret om rigsrevisionens undersøgelse to dage før dens offentliggørelse.

»En minister skal kunne have tillid til sine embedsfolk og ministeriet. Jeg er afhængig af dem for at kunne passe mit arbejde. For at kunne orientere og inddrage Folketinget. Derfor bad jeg min departementschef om inden for tre dage om at redegøre for sagens forløb, og hvorfor jeg ikke blev orienteret om rigsrevisionens alvorlige kritik af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse«, siger Trine Bramsen og fortsætter:

»Og på den baggrund må jeg konstatere, at der er sket svigt i denne sag. Der har været væsentlige fejllæsninger og fejldispositioner i forhold til manglende orienteringen af mig som minister. Det skal i mine øjne have konsekvenser«, siger Trine Bramsen.

I første omgang får det altså konsekvenser for direktøren i den styrelse, den mulige svindel stammer fra, Hans Jørgen Høyer, og koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet Per Pugholm Olsen.

Freder departementschef

Trine Bramsen freder dog departementschef Thomas Ahrenkiel på pressemødet, da han heller ikke har været oplyst om sagen tids nok, oplyser ministeren.

Derudover fremhævede ministeren, at det ikke tyder på, at medarbejdere i ministeriet har været involveret i svindel.

»Jeg vil gerne understrege, at der med de oplysninger, jeg har fået på nuværende tidspunkt, at embedsmænd fra ministeriet ikke har været involveret i selve svindlen i styrelsen. Det, synes jeg, er vigtigt at sige«, siger hun.

Den manglende orientering af ministeren er blevet kritiseret fra flere sider. Blandt andet af Sten Bønsing, der er professor ved Aalborg Universitet og ekspert i embedsmisbrud.

»Det kan diskuteres, om det skulle være sket endnu tidligere, men 9. august mener jeg i hvert fald, forsvarsministeren skulle være blevet orienteret. På det tidspunkt ved hendes embedsmænd så meget om sagens alvor og omfang, at de skal gå til chefen. Når embedsmændene ikke gør det, lægger de en bombe under ministeransvarlighedssystemet, som det danske folkestyre er bygget op omkring«, siger Sten Bønsing.









Opdateres...