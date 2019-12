Departementschef til minister: Vi havde seks oplagte lejligheder til at fortælle dig om risiko for svindel

Automatisk oplæsning Beta

Allerede i april i år fik Forsvarsministeriets departement kendskab til den sag om svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse, som i sidste uge fik Rigsrevisionen til at rette sin skarpeste kritik mod styrelsen.

Men forsvarsminister Trine Bramsen (S) blev først orienteret efter klokken 23 onsdag i sidste uge, sagde hun ved et pressemøde i dag.

Nu meddeler departementschef i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, at hans departement burde have orienteret ministeren langt tidligere i forløbet. Det fremgår af en skrivelse fra Ahrenkiel til ministeren, der er offentliggjort på Forsvarsministeriets hjemmeside.

I skrivelsen sender departementschefen en »redegørelse om Forsvarsministeriets departements håndtering af forløbet i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse af indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse«.

»Jeg må på baggrund af redegørelsen (ministeriets redegørelse, red.) konkludere, at du burde have været informeret om sagen væsentligt tidligere, end det rent faktisk skete. Du blev således først den 4. december 2019 om aftenen orienteret om en sag, som du rettelig burde have været orienteret om i forbindelse med, at du tiltrådte som forsvarsminister«, skriver departementschef Thomas Ahrenkiel til forsvarsminister Trine Bramsen.

Ahrenkiel erkender samtidig, at Bramsens forgænger på ministerposten, Claus Hjort Frederiksen (V), burde have været orienteret om sagen, »allerede da Rigsrevisionen i april 2019 orienterede departementet om, at der var modtaget en henvendelse fra en whistleblower«.

»Det er utvivlsomt, at der er tale om en fejl fra departementets side«, skriver Thomas Ahrenkiel.

Kunne have orienteret minister ved flere oplagte lejligheder

På et pressemøde i dag fremlagde forsvarsminister Trine Bramsen en plan, der skal undersøge praksissen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og rette op på processerne i fremtiden. Som led i planen fritages direktøren for styrelsen, Hans Jørgen Høyer, fra tjeneste, mens koncernstyringsdirektøren i ministeriets departement, Per Pugholm Olsen, flyttes til andre opgaver.

Sagen handler grundlæggende om, at Rigsrevisionen i en stikprøveundersøgelse af indkøb foretaget af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 2018 har fundet fejl i 54 ud af 64 køb af vedligeholdelsesydelser.

Revisionens konklusion er, at der er høj risiko for fejl og svig på grund af mangelfuld kontrol og dokumentation, hvilket skyldes at det er de samme medarbejdere, der kan bestille en ordre, godkende den og efterfølgende udbetale pengene for den.

Statsrevisorerne udtaler på baggrund af Rigsrevisionens rapport den skarpeste kritik af Forsvarets Ejendomsstyrelse. Ud over kritik af styrelsens regnskabspraksis er der også kritik af, at styrelsen har givet ufuldstændige og urigtige oplysninger til Rigsrevisionen. Blandt andet gælder det fotos, som skulle dokumentere, at en bestemt vedligeholdelsesopgave rent faktisk var udført.