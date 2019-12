Teenagesøn havde en hård melding til Svend Brinkmann: »Jeg er blevet nihilist«

Svend Brinkmann om teenagere

Det vigtigste er, at…

1

… »de unge interesserer sig for noget, som Marianne Jelved siger. Gøre nørden til et dannelsesideal. Bliv ved med at tænke hold kæft, hvor er verden spændende«.

2

… »de unge forstår, at det mest elementære er det vigtigste. At man mærker sollyset, kan få friskt vand, har gode mennesker omkring sig. Hvis man er tilfreds med det, kan andre ikke dirigere rundt med en, mente de græske stoikere, som jeg er meget inspireret af«.

3

… »de unge skal vide, hvad der er vigtigt for dem. De skal ville noget, men de skal også lære ikke at ville det hele, som Piet Hein sagde. Altså ikke lide under den her FOMO, Fear Of Missing Out-tankegang«.

Vis mere