I Brønshøj fik de nedsat skatten med hjælp fra den regel, som ministeren nu vil fjerne

Boligejere i villakvarter i Brønshøj fik nedsat vurderinger og skat, fordi der var en regel om, at alle i et område skal behandles lige. Den regel fjerner skatteministeren nu.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I efteråret 2015 måtte Skat erkende, at 200 boligejere i et helt almindeligt villakvarter i Brønshøj i flere år havde betalt for meget i grundskyld.

Skat havde skruet vurderingen af parcelhusgrundene i vejret, hvilket havde fået den årlige regning i grundskyld til at stige til mere end 50.000 kr. To af beboerne havde klaget, og da sagen nåede frem til Landsskatteretten, fik de medhold i, at Skat havde vurderet grundene 23 procent for højt.

De to parcelhusejere skulle derfor have penge tilbage, og det samme skulle de omkring 200 andre boligejere i kvarteret, fordi deres huse lå i det samme område.

Det var en ret, de havde.

Sagen kort Andre metoder Før skulle alle ejendomme i det samme grundværdiområde have samme prisforhold. Konkret blev det fastsat ved en kvadratmeterpris for området. Hvis en borger klagede og fik medhold i, at Skat havde sat niveauet for højt, skulle grundværdierne for de andre ejendomme i området også sættes ned. For fremtiden er grundværdiområder afskaffet, og borgerne kan ikke længere påberåbe sig, at de skal have samme prisniveau som en nabo, der har fået underkendt og nedsat Skats vurdering. Det vil Vurderingsstyrelsen afgøre ved et konkret skøn. Vis mere

En af dem, der fik skat tilbage, var Inge Lise Bøvith, der er pensionist. Hun og hendes mand var naboer til en af de boligejere, der havde klaget og fået Landskatterettens ord for, at Skat havde sat grundpriserne i området for højt.

De to grunde var helt identiske. Men det tog halvandet år og krævede en masse arbejde for familien Bøvith og de andre boligejere at få Skat til at rette sig efter Landsskatterettens afgørelse.

»De var ikke hjælpsomme. De var ikke interesserede i at ændret noget«, siger Inge Lise Bøvith.

Skat gjorde intet

Skat gjorde ikke noget for at informere de 200 boligejere i Brønshøj om, at Landsskatteretten havde underkendt vurderingerne. Det fandt beboerne kun ud af, fordi de snakkede sammen over hækken.

På villavejene talte man om, at det var »nærmest kriminelt«, at Skat ikke selv informerede beboerne og nedsatte vurderingerne, som betød, at de betalte omkring 10.000 kr. for meget i grundskyld – skat på grundens værdi.

Inge Lise Bøvith, der havde arbejdet på kontor i Københavns Kommune i hele sit arbejdsliv, havde ikke noget imod at betale den skat, hun nu engang skulle betale. Men skatten skulle være korrekt.

»Der skal jo være lighed for loven. Der må ikke være forskel på den måde, de beskatter vores ens grunde på«, siger hun.

I løbet af 2014 og 2015 henvendte hun sig fem gange til Skat og gjorde opmærksom på, at Landsskatteretten havde fastslået, at Skat havde sat grundværdierne i området for højt.

Eneste svar var, at Skat var ved at se på Landsskatterettens kendelse.

Det var først, da Politiken havde skrevet om borgerne i Brønshøj og 916 boligejere i Hørsholm, som havde fået grundvurderinger, der var 43 procent for høje, at der skete noget.

Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen og bad Skatteministeriet og Skat redegøre for sagen.

Så reagerede Skat. Vurderingerne blev sat ned, og boligejerne fik penge tilbage.

Fordi de havde en ret til det.

Hvad forestiller de sig?

Den ret vil regeringen nu afskaffe med en af en række ændringer til ejendomsvurderingsloven fra 2017, som i disse dage behandles i Folketinget.

Ejendommene skal ikke længere være inddelt i områder – grundværdiområder – hvor der skal gælde de samme kvadratmeterpriser for grundene. Dermed vil det ikke automatisk have betydning for alle ejendommene, hvis en klageinstans eller en domstol giver en borger ret i, at Vurderingsstyrelsen har skruet vurderingerne for højt op.

I stedet skal Vurderingsstyrelsen selv skønne, om en afgørelse, der fastslår, at vurderingen har været for høj, skal have konsekvenser for andre ejendomme. Det kræver, skriver Skatteministeriet, i et svar til Folketingets skatteudvalg, at der er tale om »helt sammenlignelige forhold«.

Det vil næppe falde ud til borgernes fordel, mener Inge Lise Bøvith ud fra sine erfaringer med Skat.

»Vi måtte slås med dem i meget lang tid for at få dem til at ændre vurderingen. Så jeg har ikke nogen tillid til, at de selv vil ændre det, hvis de ikke har pligt til det«, siger hun.

»Skal de ud og vurdere hver enkelt ejendom i et område? Det er svært at forestille sig, at det vil ske«.

Ny regering, højere skatter

Hun er ikke den eneste, der har mistet tilliden til, at skattemyndighederne vil skønne rigtigt.

I oktober 2011 – netop som S-R-SF-regeringen var tiltrådt – forhøjede Skat grundværdierne i hovedstadsområdet med 49 procent i gennemsnit, selv om boligpriserne havde været faldende eller uændrede siden forrige vurdering i 2009.

Jeg har ikke nogen tillid til, at de selv vil ændre det, hvis de ikke har pligt til det Inge Lise Bøvith, boligejer i Brønshøj

Forhøjelsen betød, at den nye regering, der havde svært ved at finde penge til sine velfærdsløfter, fik garanti for, at boligejerne kom til at betale adskillige milliarder mere i grundskyld i de følgende år.

Skat forklarede forhøjelsen med, at der var konstateret et »efterslæb« i grundværdierne, men da Politiken bad om aktindsigt i dokumenter, der dokumenterede dette efterslæb, var svaret fra Skat, at der ikke fandtes nogen dokumenter.

Vurderingen i 2011 blev af Rigsrevisionen i 2013 betegnet som den mest fejlagtige vurdering nogensinde.

I takt med at Politiken kunne beskrive de mange vilkårlige vurderinger, erkendte også den daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), at der var tale om et »grundlæggende problem« med det, der er »grundstammen i ethvert demokratisk land«.

»Der skal skattesystemet opleves som retfærdigt, for ellers skrider grundlaget for samfundet«, sagde finansministeren i oktober 2015.

Men det viste sig at stå endnu værre til, end Claus Hjort Frederiksen vidste på det tidspunkt.