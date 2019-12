Mette F: Færøerne bestemmer selv i sag om kinesisk 5G-netværk Statsministeren siger, at Færøerne kan rådføre sig med Center for Cybersikkerhed om 5G-netværk.

Det er Færøerne selv, der bestemmer, om den kinesiske telegigant Huawei skal stå for Færøernes 5G-netværk.

Sådan er beskeden fra statsminister Mette Frederiksen (S) til det færøske medlem af Folketinget Edmund Joensen (Sambandsflokkurin) tirsdag under statsministerens spørgetime i folketingssalen.

»USA er stor modstander af Kinas tilstedeværelse i vores region, hvilket er blevet meget tydeligt på det seneste«, siger Edmund Joensen.

USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, har offentligt advaret mod at lade Huawei stå for 5G-netværket på Færøerne.

Fra kinesisk side har den kinesiske ambassadør i Danmark, Feng Tie, været på Færøerne for at tale Huaweis sag over for den færøske lagmand, Bárdur Nielsen.

»På Nato-mødet, hvor statsministeren mødtes med den amerikanske præsident (Donald Trump, red.), blev der sagt i den afsluttende pressekonference, at i dag er ledere forpligtet til at sikre sikkerheden i vores telekommunikationsinfrastruktur«, inklusive 5G.

»Vi blev enige om kun at stole på sikre og robuste systemer. Derfor er mit spørgsmål: Kan Færøerne, som gennem kongeriget Danmark er en del af Nato, undlade at leve op til disse forpligtelser?« spørger Edmund Joensen.

Statsminister Mette Frederiksen siger som tidligere nævnt, at det er Færøerne selv, der træffer beslutningen om, hvem der skal stå for landets 5G-netværk.

»Det er vigtigt for mig at sige, at teleområdet er hjemtaget af Færøerne«.

»Derfor er det et færøsk anliggende, og Færøerne har god mulighed for at rådføre sig, når det handler om cybersikkerhed. Og dermed rådføre sig med Center for Cybersikkerhed«.

»Men området er hjemtaget, og derfor falder det sådan ud, at det er et færøsk anliggende«, siger statsministeren.

ritzau