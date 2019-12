Professor om rod med skattepenge: »Det er naturligvis alvorligt, men sagt lidt kynisk kan man sige, at det jo er sådan, det er, når opgaverne er så komplekse«

Tirsdag den 10. december holdt forsvarsminister, Trine Bramsen (S) pressmøde i Forsvarsministeriet, efter det er kommet frem, at Rigsrevisionen på baggrund af et tip fra en whistleblower undersøgte muligheden for svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. I rapporten kritiserede Rigsrevisionen manglende kontrol, hvilket man vurderede medførte en betydelig risiko for svindel med styrelsens midler.