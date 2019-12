Nordsjællandsk sø er snart tilbage på landkortet

Afvandingen af Søborg Sø begyndte for over 200 år siden. Det har taget nogle årtier at overvinde lokal modstand, men nu er et projekt til genopretning af søen i fuld gang. Den nye sø forventes klar i 2023.

Det meget våde efterår har sat sine spor på engene ved Søborg syd for Gilleleje. Der er småsøer flere steder, og man skal i det hele taget se efter, hvor man sætter fødderne, hvis man ikke vil have våde sokker. At her engang lå en sø, den fjerdestørste i Nordsjælland, er nemt at forestille sig, når man ser ud over det flade, fugtige landskab, der er gennemskåret af grøfter og stort set ubebygget. Området er så fugtigt, at dræningspumpen også måtte på arbejde under den meget tørre sommer i 2018.