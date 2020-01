David Wisnia mødte Helen Spitzer i Auschwitz, og de blev hemmeligt elskende og hinandens virkelighedsflugt. 72 år senere blev de genforenet

Da David Wisnia første gang vekslede ord med hende i 1942 ved krematoriet i kz-lejren Auschwitz, gik det op for ham, at Helen Spitzer ikke var nogen ordinær fange. Zippi, som hun blev kaldt, var velsoigneret og altid nydelig. Hun bar jakke og duftede godt. De blev introduceret for hinanden af en anden fange på hendes opfordring.

Hendes tilstedeværelse var i sig selv usædvanlig: en kvinde uden for kvindernes barakker, der talte med en mandlig fange. Før David Wisnia vidste af det, var de alene, og alle de andre fanger omkring dem var som forduftet. Han indså senere, at det ikke var et tilfælde. De aftalte at mødes igen ugen efter.