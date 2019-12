Smuglere sendte narko skjult i gyngehest med posten

Automatisk oplæsning Beta

Tre personer er torsdag blevet dømt i en noget usædvanlig narkosag, hvor Danmark blev brugt som stoppested for stoffet mdma, som kom fra Holland, og som skulle videre til blandt andet New Zealand og Australien.

De tre blev dømt for tilsammen at have haft fingrene i knap 25 kilo mdma.

Smuglingen har torsdag kostet 71-årige Hanne Lise Svanholm seks års fængsel, 25-årige Jiaojiao Wang ni års fængsel og 68-årige Xiao Youbin 10 års fængsel.

Jiaojiao Wang og Xiao Youbin blev desuden udvist af Danmark.

»Dommen var i tråd med min strafpåstand, så jeg er godt tilfreds med dommen«, siger anklager Kristine Bagger.

Alle tre dømte har under sagen nægtet sig skyldige, og de ankede på stedet dommen til Østre Landsret.

Smuglerne udviste en del opfindsomhed. Stoffet blev sendt med PostNord, og for at skjule narkoen i pakkerne blev den blandt andet skjult i en gyngehest.

Fidus sluttede brat

Fidusen sluttede dog brat, da politiet i maj i år fik beslaglagt en af pakkerne, som var blevet forsøgt afleveret til et fragtfirma på Frederiksberg.

Mdma er det samme som det aktive stof, der er i ecstasy.

Rigspolitiet vurderede sidste år, at et gram koster mellem 200 og 500 kroner på gadeplan.

Stoffet kaldes også 'Molly' eller 'Emma'.

Det er et kunstigt stof, som i 1898 blev fremstillet for at dæmpe appetitten. Stoffet blev først for alvor populært i Danmark i 1990'erne.

Det stimulerer hjernen og gør brugeren vågen og mere aktiv. Mange oplever, at mdma positivt påvirker sociale egenskaber, humør og evnen til at nyde musik.

Rusen varer mellem halvanden og fem timer. Den indtræffer en halv til halvanden time efter indtagelse, alt efter hvor meget man har taget.

