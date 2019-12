Politiet trækker knipler og peberspray mod fodboldbøller på Øster Allé

Automatisk oplæsning Beta

Stemningen efter fodboldkampen mellem fans fra FC København og Malmø FF blev ophedet efter kampen torsdag aften.

Politikens mand på Østerbro i København kunne fortælle, at en større gruppe FCK-fans pludselig satte i løb på Øster Allé mod en gruppe Malmø-fans efter Europa League opgøret. Det fik politiet til at stille sig imellem grupperingerne og spærre gaden helt af.

Knipler, peberspray og hundepatruljer blev brugt til at adskille de ophidsede fans, mens fyrværkeri fløj gennem luften kort efter klokken 21:15.

Nyhedsbureauet Ritzau skriver også, at politiet også har brugt tåregas.

Politiet formåede at holde FCK-fansene tilbage, før det hele endte i et masseslagsmål. Det fik flere civilbetjente til at trække i politiuniform.

Politikens mand på stedet kunne også fortælle, hvordan politiet omkring klokken 21:35 nærmest kollektivt trak sig fra Øster Allé efter tyve minutters afspæring.

Fansene lod det i stedet gå ud over cykler, som blev smidt ud på kørebanen. Derudover blev der også begået almindeligt hærværk.

TV2’s reporter på stedet kan berette om en 30-mand stor gruppe af uniformerede betjente, der har stormet Frihavnskroen på Strandboulevarden. Det kan Københavns Politi på nuværende tidspunkt ikke bekræfte.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Politi om situationen, men politiet bekræfter over for B.T., at de arbejder i området med maskerede fans. De fortæller også, at de på nuværende tidspunkt ikke har overblik over antal anholdte og tilskadekomne.