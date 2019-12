Dommer afbryder timelangt retsmøde i terrorsag

Grundlovsforhøret i sagen om forsøg på køb af våben til brug ved terror er blevet afbrudt sent torsdag aften. Det genoptages fredag morgen klokken 08.30 i Dommervagten ved Københavns Byret. Det har dommer Lone Molsted besluttet. Årsagen er, at man efter hendes opfattelse ikke kan nå at gennemgå den resterende del af grundlovsforhøret torsdag. Det er simpelthen blevet for sent. Fem personer er sigtet i sagen - fire mænd og en kvinde. De er i alderen 21 til 28 år og er sigtet for at have overtrådt den mest alvorlige terrorbestemmelse i straffeloven - paragraf 114, stk. 1.