Historisk stor bøde: Falck straffes med bøde på 30 millioner i konkurrencesag med Bios

Falck er fredag blevet idømt en bøde på 30 millioner kroner i Københavns Byret for at have brudt konkurrenceloven i sagen om ambulancefirmaet Bios.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Det er den største bøde, der nogensinde er udstedt i en konkurrencesag i Danmark.

Falck blev tidligere i år anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) af Konkurrencerådet.

Anmeldelsen kom, efter at Konkurrencerådet vurderede, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester og dermed brudt konkurrencelovgivningen.

/ritzau/