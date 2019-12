Automatisk oplæsning Beta

Tre løslades og to varetægtsfængsles i en sag om våben til terror.

Det sker i Københavns Byret fredag.

Dommeren i terrorsagen finder, at der er en begrundet mistanke mod to mænd. De sigtes for at have forsøgt at finansiere og købe pistoler, lyddæmpere og ammunition.

Derimod er der ikke samme styrke bag mistanken mod to andre mænd og en kvinde. Alle fem blev anholdt i forbindelse med onsdagens storstilede politiaktion.

Opdateres