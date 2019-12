Mange vælger bilen fra: 376.000 danskere kører på elcykel på arbejde og i fritiden 47 procent bruger elcyklen som hel eller delvis erstatning for en bil, fremgår det af ny spørgeundersøgelse.

Der står flere og flere elcykler rundt omkring i danskernes carporte, udhuse, baggårde og cykelkældre.

Otte procent - svarende til 376.000 personer - ejer en elcykel, fremgår det af en spørgeundersøgelse, som instituttet Kantar har lavet for Vejdirektoratet.

Cyklerne bruges blandt andet som transportmiddel til arbejde, ærinder og fritidsaktiviteter.

Mange bruger elcyklen som et alternativ til bilen, fremgår det af undersøgelsen, som bygger på interviews med 1500 personer.

47 procent svarer, at deres elcykel helt eller delvist har erstattet bilen.

»Det er rigtig godt, at elcyklen formår at trække så mange trafikanter ud af bilen og over på cykelstierne, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Men selv om mange er glade for deres elcykler, er der også plads til forbedringer, når det gælder brugen af dem.

Næsten halvdelen af de adspurgte - 47 procent - erklærer sig enige i, at cykelstierne i byerne er for smalle. Det kan skabe farlige situationer for cyklisterne.

Hele 67 procent peger på, at mange cykelstier er dårligt vedligeholdt.

Undersøgelsen viser, at der er noget at arbejde med, lyder det fra Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

»Jeg håber, at undersøgelsen giver anledning til i højere grad end i dag at tænke cykelinfrastruktur og gode forhold for cykler ind i det nødvendige arbejde for at reducere den stadig stigende trængsel på vores veje - og for at sætte strøm til den grønne omstilling af persontransporten, siger Klaus Bondam i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser også, at potentialet for elcykler er endnu større. 432.000 danskere overvejer ifølge undersøgelsen at anskaffe sig en elcykel.

