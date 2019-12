Bilist smadrer husmur og løber væk: To børn på hospitalet

Automatisk oplæsning Beta

Et hus nord for Kolding er i fare for at styrte sammen, efter at en bilist fredag aften er kørt ind i det.

Sammenstødet har efterladt et stort hul i husmuren, og en mor og hendes to børn er blevet reddet ud af huset på grund af risikoen for sammenstyrtning.

Mens moren kom lettere til skade i ulykken, er de to børn blev kørt med ambulance til traumecentret.

Det skriver TV2 og Vejle Amts Folkeblad.

Det var en mand, der sad bag rattet i bilen, da ulykken skete, oplyser Sydøstjyllands Politi.

»Manden løb fra stedet, men er fundet og anholdt«, siger vagtchef Jørn Lindhardt til TV2.

Børnene har det efter omstændighederne godt

I bilen var også en mandlig passager, og han blev anholdt på ulykkesstedet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 20 fredag aften. Det er endnu uvist, hvad der førte til, at manden kørte ind i huset på Bramdrupvej, der ligger i Gravens mellem Kolding og Vejle.

Klokken 22 lyder meldingen, at børnene efter omstændighederne har det godt.

Trekantsområdets Brandvæsen arbejder fredag aften på at få bilen fri af huset og sikre det mod at styrte sammen. Det oplyser brandvæsnet på Twitter.

ritzau