Sejt slim og opkast: Hold øje med symptomer på farlig sygdom, advarer kommune

Det begynder med en forkølelse, der varer et par uger. Lidt efter lidt vil du opdage, at det kilder i halsen. Først med en let hoste, og så med gentagne hårde hostestød.

Det bliver ved indtil, lungerne er tømt for luft, efterfulgt af en dyb indånding, som under passagen gennem struben fremkalder en hivende, kigende lyd.

Og det er denne lyd, sygdommen har fået navn efter. Altså, kighoste.

Andre mindre behagelige symptomer på sygdommen er blandt andet tilstedeværelsen af sejt slim i struben samt muligheden for ufrivillig opkast. Ualmindeligt er det i hvert fald ikke. Og farligt lyder det måske heller ikke, men det er det, især for børn.

Det er også derfor, at Faxe Kommune på Sydøstsjælland nu har slået alarm på deres Facebook-profil med ordene:

»Der er kighoste i omløb. Hold øje med symptomerne og kontakt egen læge (...) Vær særligt opmærksom på spædbørn, som endnu ikke er fuldt vaccineret, er særligt udsatte for smitte«.

Statens Serum Institut advarede allerede i september om en epidemi med kighoste i hele landet, og det er den epidemi, der fortsat er i gang, oplyser afdelingslæge i Statens Serum Institut (SSI), Peter H. S. Andersen, til TV 2 Øst.

Ifølge SSI’s nyeste overvågningstal blev der i november registreret 626 tilfælde på landsplan mod 108 i 2018.

»Tallene for i år er fortsat væsentlig højere, end hvad der er normalt, så det kan stadig kaldes en epidemi«, siger Peter H.S. Andersen, som er afdelingslæge i Statens Seruminstitut.

I november blev der registreret 21 tilfælde af sygdommen på Østsjælland. Det er det højeste antal i 12 år. I Vest- og Sydsjælland blev der målt 22 tilfælde.

Livsfarligt for spædbørn

Da epidemien brød ud i september, fik det både Statens Serum Institut og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at opfordre forældre til at lade deres børn vaccinere til tiden.

Vaccinen er en del af det danske børnevaccinationsprogram og skal gives i aldrene tre måneder, fem måneder, 12 måneder og fem år.

Hvis en voksen får kighoste, er det ikke fatalt. I øvrigt er det meget sjældent, at sygdommen giver anledning til dødsfald. Men for helt små børn kan det være livsfarligt. Det skyldes, at små børn har mere snævre luftveje, hvor sejt slim kan hobe sig op og give problemer med at trække vejret.

Hverken vaccination eller tidligere kighoste, som det er tilfældet med skoldkopper, giver livslang beskyttelses mod en ny infektion.

Det betyder, at selv om man selv om man er blevet vaccineret mod kighoste som barn, så kan man alligevel blive smittet som voksen.

Sygdommen kan vare i helt op til tre måneder. I de fleste tilfælde er temperaturen normal. Kighoste er meget smitsom – ni ud af ti, der har været udsat for smitte, vil blive smittet, hvis man ikke tidligere har haft sygdommen eller er blevet vaccineret.

Antibiotika-behandling kan anvendes for at forhindre smitte samt som forebyggende behandling ved risiko for smitte til uvaccinerede spædbørn.