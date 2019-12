Sigtet i terrorsag: Løsladt for anden gang på 28 timer En mand, der blev løsladt i terrorsagen fredag, blev efter ti timer anholdt igen for at opgive falsk navn.

For anden gang på bare 28 timer er en ung mand blevet løsladt af en dommer i Københavns Byret.

Fredag omkring klokken 11.30 blev han løsladt efter et grundlovsforhør i terrorsagen om forsøg på køb af våben.

Men fredag aften - efter omkring ti timer på fri fod - blev han anholdt igen. Denne gang for at have overtrådt udlændingeloven og oplyst et forkert navn.

I et grundlovsforhør lørdag krævede en anklager ham varetægtsfængslet, men dommeren valgte at løslade ham igen cirka klokken 15.30.

Dommeren valgte trods protester fra pressen at lukke dørene ved lørdagens grundlovsforhør. Dørlukningen sker med hensyn til terrorsagen.

Af sigtelsen fremgår det, at manden har søgt asyl i Danmark. Det fremgår ikke, hvorvidt manden har fået asyl i Danmark, afslag eller har en verserende sag.

Af sigtelsen fremgår det, at han fra oktober 2015 til september 2018 skal have givet urigtige oplysninger om sin asylsag. Desuden skal han have undladt at møde op på et asylcenter, hvor han skulle møde.

Da han blev stillet for en dommer fredag, var det under forkert navn. Manden skal desuden have oplyst, at han var 21 år, men han er ifølge politiet i virkeligheden 26 år.

I retten lørdag er flere politibetjente til stede for at holde øje med den anholdte mand, der har et stort sort skæg og er iført joggingtøj fra Adidas. Det er endnu uvist, hvordan den anholdte forholder sig til sigtelsen.

Det kom ikke frem, hvordan han forholdt sig til den nye sigtelse, før dørene blev lukket. I terrorsagen nægter han sig skyldig.

I alt 21 mænd og kvinder blev anholdt i antiterroraktionen onsdag og sigtet for at have overtrådt terrorbestemmelser i straffeloven.

I alt 16 var efter retsmøder i København på fri fod fredag. 13 havde politiet selv løsladt, mens en dommer satte yderligere tre på fri fod.

Fem beskyldes for i flere måneder at have forsøgt at finansiere og købe pistoler, lyddæmpere og ammunition, som skulle bruges til terror.

Tre sigtes for at have forberedt fremstilling af en eller flere bomber blandt andet ved at anskaffe komponenter til fremstilling af sprængstoffet TATP.

På Fyn blev en 29-årig mand desuden anholdt og fængslet i en hemmeligholdt sag.

Fredag manede advokat Jakob Lund Poulsen til besindighed efter politiets aktion.

Pressens omtale og visse politikeres kommentarer bør afdramatiseres, fordi der nærmest er opstået hysteri, mente han.

»Der er behov for saglig og nøgtern omtale, lød hans appel om åbenhed i retten, men dommeren afviste ønsket.

På grund af lukkede døre vides intet om efterforskningen eller de metoder, som PET har anvendt.

»Vi skal ikke lade vores liv ændre af de mørke kræfter, som vil os det ondt, sagde justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag og sagde yderligere:

»Vi skal leve præcis, som vi plejer. Og så skal vi vide og trøste os med, at politiet og Politiets Efterretningstjeneste passer på os.

ritzau