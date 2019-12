To små børn efterladt på gaden i Aarhus: Politiet endevender video i jagt på forældre

Automatisk oplæsning Beta

Der er fortsat ikke mange spor at gå efter for politiet i jagten på forældre eller andre pårørende til en lille pige på cirka et år og en lille dreng på mellem to år tre år, der lørdag blev efterladt alene i Aarhus' midtby.

Søndag morgen arbejder Østjyllands Politi også fortsat på at identificere de to børn, som blev fundet af en tilfældig forbipasserende.

»Vi ved ikke meget om dem eller deres oprindelse. Vi forsøger at spore os ind på deres etnicitet, så vi måske kan få en tolk ud«, siger vagtchef Martin Christensen.

»Derudover kigger vi massivt overvågning igennem. Det er for eksempel video fra butikker i området. Vi vil også meget gerne høre fra forældrene eller borgere, der har set børnene«, siger han videre.

Park Allé løber fra Rådhuspladsen til Banegårdspladsen i Aarhus. Mange busruter kører her, så gaden er travlt befærdet.

Pigen sad i en klapvogn, mens drengen stod ved siden af. De blev opdaget af en person, som siden ventede med børnene i cirka en halv time. Men da ingen dukkede op for at hente børnene, slog vedkommende alarm til politiet.

Da betjente ankom til stedet, blev nærtliggende restauranter og forretninger tjekket i et forsøg på at finde forældrene til de efterladte børn.

Da det ikke bar frugt, tog betjentene de to børn med på stationen.

»Børnene har det godt, og de er i trygge hænder hos de sociale myndigheder«, siger Martin Christensen.

»På et tidspunkt skal vi nok finde forældrene eller pårørende, og det bliver forhåbentlig snart«, siger han.

Pigen var iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små hvide prikker og en blå hue. Drengen havde grønne støvler, bordeaux bukser og en mørk jakke på.

Begge har sort hår og er mørklødede. Politiet har tidligere oplyst, at de formentlig har østeuropæiske rødder. Drengen har et sprog, men det er ikke et, politiet genkender.

ritzau