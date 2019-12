Én anholdt i sag om efterladte børn i Aarhus

Østjyllands Politi har anholdt én person efter fund af to små børn, mens to andre er frihedsberøvet.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En person er blevet anholdt, mens to andre er frihedsberøvet i sagen om to efterladte børn fundet på Park Allé i Aarhus lørdag.

Det oplyser Østjyllands Politi. Efterforskerne mistænker, at børnene har haft tilknytning til personer, der befinder sig illegalt i Danmark.

»Vi arbejder ud fra en mistanke om, at børnene er kommet til Danmark sammen med nogle personer, som opholder sig eller har opholdt sig illegalt i landet. Via vores efterforskning fandt vi frem til nogle personer, som kan have en relation til børnene. Nu skal de videre afhøringer og undersøgelser gøre os klogere på, hvordan børnene er endt på gaden i Aarhus«, udtaler politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

Børnene er blevet overdraget til Familiecentret i Aarhus Kommune og har det efter omstændighederne godt, oplyser Østjyllands Politi.

»Vi besøgte i går flere adresser i Jylland i forbindelse med efterforskningen af sagen om de to små børn, der lørdag aften blev fundet efterladt midt i Aarhus«, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Østjyllands Politi afholder klokken 15:00 pressemøde på politigården i Aarhus.

De små børn formodes at være afghanske på henholdsvis ét og to et halvt år. De blev lørdag aften fundet på Park Allé i Aarhus. Helt alene. Der var ingen forældre eller spor af andre ledsagere, og derfor måtte en forbipasserende, der fandt børnene, ringe efter politiet.

Østjyllands Politi udsendte som følge heraf en efterlysning af forældrene. Ingen har henvendt sig som forældre til de to børn endnu. Til gengæld har Østjyllands Politi fået masser af henvendelser fra borgere, som gerne ville hjælpe. Det fik politiet til at bede borgerne om at stoppe med at sende tips, fordi det krævede »arbejdsro«.

Drengen har allerede talt en lille smule, og politiet formoder, at det er afghansk med dari-accent. Politiet arbejder på at få en tolk tilknyttet.

Også medier fra Norge og Sverige er interesseret i sagen og har skrevet om den, oplyser Østjyllands Politi.

Opdateres.