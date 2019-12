EU-kommissær fortalte Tesfaye, at hans asylplan er urealitisk – et skridt i den rigtige retning, mener han selv

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Man kan dårligt beskylde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) for at være sortsynet, når det kommer til troen på regeringens planer for et nyt asylsystem, der skal flytte asylbehandlingen til et land uden for Europa.