Dansk økonomi viser, at velstanden kan vokse, mens CO2-udslippet sænkes

Det er muligt at have en betydelig økonomisk vækst og samtidig tage hensyn til klimaet ved at nedsætte udledningen af drivhusgasser.

Det er konklusionen i Økonomisk Redegørelse, som finansminister Nicolai Wammen (S) sendte på gaden mandag. Beviset finder han i udviklingen i Danmark i de seneste snart 30 år siden 1990.

I den periode har Danmark haft en økonomisk vækst på 60 procent, mens udledningen af drivhusgasser er faldet med 32 procent.

Fakta Sund økonomi 3.015.000 danskere forventes at være i arbejde i 2020. 105.000 ventes at være arbejdsløse. 1,3 procent ventes det offentlige forbrug at stige. 3,2 procent forventes prisen på enfamiliehuse at stige. 2,6 procent ventes timelønnen at stige. 1,9 procent ventes privatforbruget at stige. Kilde: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse

Finansministeren har fået sine embedsmænd til at skrive et særligt klimakapitel, der forsøger at svare på, om det er nødvendigt at skære ned på levestandarden, hvis man skal tage hensyn til klimaet. Konklusionen er, at det indtil nu ikke har været nødvendigt. Danske virksomheder har kunnet udvide produktionen, og danske forbrugere har kunnet forbruge mere og mere, uden at det samlet set har ført til et højere udslip af drivhusgasser. Tværtimod.

»Det er lykkedes at opretholde økonomisk vækst, samtidig med at vi har mindsket vores klimaaftryk«, skriver finansministeren i sit forord.

Det er der en række forklaringer på:

Den første er, at fremgangen i den økonomiske vækst og i velstanden i samfundet først og fremmest er skabt af, at virksomheder og borgere er blevet mere produktive. De ansatte er blevet bedre uddannet. Der er udviklet ny teknologi.

En anden forklaring er, at både virksomheder og borgere er blevet bedre til at udnytte energien mere effektivt. Normalt vil øget produktion og forbrug føre til højere energiforbrug, men i Danmark er der sket en afkobling af vækst og energiforbrug. Både virksomheder og borgere har sparet på energiforbruget.

Samlet set har det betydet, at det danske energiforbrug i 2017 var lavere end i 1990, selv om bruttonationalproduktet var steget med 60 procent.

Den tredje forklaring er, at en stor del af energiproduktionen er blevet omstillet fra olie, kul og gas til vedvarende energi. Dermed er der sket et fald i udslippet af drivhusgasser med 32 procent siden 1990.

Oprejsning til politikere

Finansministeriet giver samtidig en venlig anerkendelse af de danske politikere, der både før og efter folketingsvalget 5. juni blev beskyldt for ikke at gøre noget effektivt for at nedsætte det danske udslip af drivhusgasser. Redegørelsen indeholder således en liste på 16 »udvalgte politiske aftaler«, som er indgået af brede flertal siden 1990.

Fra energiaftalen i 1990, der åbnede for storstilet brug af fjernvarme fra kraft-varme-værker i de store byer, til aftalen om klimaloven, som netop er indgået af partier med 167 mandater ud af 189 bag sig.

Med klimaloven har et bredt flertal i Folketinget forpligtet sig til, at reduktionen i udslippet af drivhusgasser i 2030 skal være reduceret med 70 procent i forhold til 1990. Tempoet skal altså sættes op i de kommende år, og spørgsmålet er, om det stadig kan ske, uden at det går ud over vækst og velstand i samfundet.

Finansministeriet svarer:

»De seneste 30 års afkobling mellem vækst og udledning af drivhusgasser ventes at fortsætte i de kommende år«.

Forklaringen er blandt andet den planlagte udbygning med vedvarende energi, ikke mindst de store havvindmølleparker, som der er indgået en politisk aftale om.

Målet om en reduktion på 70 procent, der med finansministerens ord har »fået verdens øjne til at hvile på os«, er dog så ambitiøst, at der skal tages midler i brug, som kan påvirke den økonomiske vækst. Der skal tages fat på transport og landbrug, som »hidtil kun i mindre grad har bidraget til den grønne omstilling«, og der vil blive brug for nye afgifter, nye tilskud, ny regulering. Omvendt kan det også åbne for nye muligheder for erhvervslivet, at Danmark har påtaget sig rollen som »energiteknologisk foregangsland«.

Globalt er der også sket en afkobling mellem økonomisk vækst og energiforbrug, men ikke så markant, skriver Finansministeriet. Verdens samlede energiforbrug er steget med godt 55 procent fra 1990 til 2016, men »den økonomiske vækst har været betydeligt stærkere«, skriver ministeriet.

Tre millioner i arbejde

Ellers tegner Finansministeriet et billede af en dansk økonomi, der befinder sig på toppen af en højkonjunktur. På grund af en international afmatning vil det gå lidt langsommere med velstandsudviklingen i de kommende år, men der vil fortsat være en række positive tendenser i dansk økonomi.